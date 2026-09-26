Internaron a Daniel Osvaldo en terapia intensiva con pronóstico reservado: "Está muy delicado"

Luego de su retiro del fútbol profesional, la vida de Daniel Osvaldo volvió a quedar en el centro de la escena mediática, esta vez por un delicado cuadro de salud. En las últimas horas se conoció que el exdelantero de Boca se encuentra internado en la unidad de cuidados intensivos de un centro médico tras presentar complicaciones respiratorias severas.

La novedad fue dada a conocer por el panelista Pepe Ochoa en el programa LAM, donde detallaron la situación del exfutbolista. “Está internado en el hospital de Llavallol. Él viene de unos años muy difíciles. Quien lo encontró en su casa fue su hermana”, detalló durante la emisión de este viernes.

Respecto al diagnóstico que motivó la urgencia médica, el panelista explicó que Osvaldo ingresó con un compromiso pulmonar severo: “Tenía el pulmón lleno de pus y agua. Se empezó a sentir muy mal y está internado en terapia intensiva. El diagnóstico es derrame pleural derecho, que es uno de los pulmones que más comprometidos tiene”.

De acuerdo con la información brindada en el ciclo televisivo, los profesionales intervinientes debieron realizar una intervención quirúrgica para drenar la zona afectada. Respecto al origen de la afección, señalaron que el deterioro físico generalizado habría incidido en la gravedad del cuadro.

“Lo que me explicaron algunos médicos que fui contactando hoy para poder hablar con información concreta de este tema, es que esto se da obviamente al deterioro que el cuerpo tiene y que se lo causa la droga”, remarcó más tarde.

Por estas horas, la evolución del exfutbolista es seguida de cerca por su entorno más cercano. “Ahora está muy delicado en terapia intensiva, la única persona que está cerca de él es su hermana. Está grave y el pronóstico es reservado”, detalló Ochoa.