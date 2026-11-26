El ex número cinco del mundo y actual 27 Lorenzo Musetti había vencido al 787 del ranking, Hong Seong-Chan, por 6-0 y 7-6 (5) en el partido inicial de Bolonia.

Sin embargo, Kwon Soon-Woo mantuvo con vida en la serie al modesto equipo coreano con una sorprendente victoria en tres sets sobre el número siete del mundo, Flavio Cobolli, el jugador italiano mejor clasificado ante la ausencia por lesión de Jannik Sinner.

Pero Berrettini y Vavassori ganaron por la mínima a Kwon y Chung Hyeon en un par de tie-break para certificar el pase de Italia a las semifinales, salvando cuatro puntos de set en la segunda manga para imponerse por 7-6 (2) y 7-6 (11).

Italia se medirá ahora con la República Checa, que derrotó 2-0 a Canadá en el primer cuarto de final.