Italia se despertó y Uruguay fue contundente

Italia se reencontró ayer con el fútbol y la victoria al imponerse con autoridad a Turquía (4-1), en un partido en el que volvió a disfrutar con el balón después de mucho tiempo y mostró una contundencia que le permitió dejar atrás, de forma momentánea, los fantasmas para mirar hacia el futuro.

Italia saltó al terreno de juego con una imagen muy distinta a la del pasado viernes, cuando fue doblegada por Bélgica en la primera mitad. Con los hermanos ‘Esposito’ (Francesco ‘Pio’ y Sebastiano) como referentes en ataque formando un tridente inédito con Giacomo Raspadori, y con muchos cambios en el once inicial.

Mancini está en busca de la fórmula y parece que ayer dio con ella. La ‘Azzurra’ se divirtió, jugó muy bien al fútbol, demostró que también sabe mover la pelota y concretar con goles, lo que le lleva faltando desde hace mucho tiempo en competiciones oficiales. Delante, una Turquía que no encontró la magia de Arda Guler ni el impulso de un estadio con forma de cocodrilo.

Los goles de Italia fueron convertidos por Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, Michael Kayode y Pio Esposito. Descontó Ogus Aydın.

URUGUAY SE RECOMPUSO Y APLASTÓ A COREA DEL SUR

Uruguay logró su primera victoria en la era Diego Forlán y fue en el segundo encuentro de su gira amistosa por Asia.

La Celeste se recuperó de la caída frente a Japón y aplastó 4-1 a Corea del Sur con goles de Darwin Núñez -por 2-, Giorgian de Arrascaeta (se fracturó la muñeca) y Kim Min-Jae -en contra-. Uruguay, sin Federico Valverde por lesión, mostró una buena versión futbolística, con contundencia y juego directo. En la previa del compromiso hubo un reconocimiento a José María Giménez, que alcanzó las 100 presencias con su Selección.

Lee Kang-in anotó a favor del combinado asiático en el tramo final del amistoso que se disputó en el estadio mundialista de Seúl.

Uruguay cerrará su fecha FIFA el martes 6 de octubre frente a India, mientras que Corea del Sur chocará cuatro días antes frente a Venezuela.

GOLAZO DE OLISE PARA OTRO TRIUNFO DE FRANCIA

El ciclo de Zinedine Zidane como entrenador de Francia comenzó a paso firme y sumó su segunda victoria en la Liga de las Naciones: 1-0 en su visita a Bélgica con un golazo de Michael Olise.

Hoy, Brasil enfrenta a Australia; Estados Unidos a Chile y México contra los peruanos

Sin Kylian Mbappé, lesionado, Les Bleus celebraron en el cierre del partido en el Stade Roi Baudouin, en Bruselas, gracias al talento del delantero de Bayern Múnich.

A los 87 minutos, Olise realizó un tremendo control con su hombro para comenzar a correr desde atrás de mitad de cancha, le ganó el duelo a Maxim de Cuyper y se perfiló para su zurda para desairar a Brandon Mechele. Desde la puerta del área, sacó un remate rasante y pegado al palo que Senne Lammens no alcanzó a desviar.