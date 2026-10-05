Izquierdoz confirmó el llamado de Estudiantes para jugar la Libertadores y explicó por qué rechazó la oferta

En medio de los rumores sobre un posible refuerzo para afrontar las semifinales de la Copa Libertadores, Carlos Izquierdoz rompió el silencio y confirmó que existieron contactos formales para sumarse a Estudiantes. Sin embargo, el experimentado defensor central explicó los motivos por los cuales decidió declinar la propuesta para quedarse en Lanús.

El interés del Pincha surgió a raíz de las bajas de Leandro González Pirez y Tomás Palacios por suspensión para el encuentro contra Flamengo. Ante este escenario, la dirigencia del Pinicha consultó las condiciones del capitán del Granate para sumarse a préstamo por un puñado de encuentros. “Me pasó que al día siguiente de que Estudiantes pasó a semifinales, se pusieron en comunicación con mi representante desde la directiva”, reconoció el Cali a Rambla Stream.

El defensor detalló cómo se gestó la conversación y valoró la postura de Marcos Angeleri, integrante de la Secretaría de Fútbol de Estudiantes, quien esperó a que Lanús dispute su compromiso antes de iniciar cualquier contacto formal. “Marcos no me mandó mensaje ni me llamó hasta que no haya pasado ese partido, cosa que habla de la seriedad y el hecho de no querer sacar ventaja”, remarcó.

Asimismo, Izquierdoz reveló la conversación que mantuvo con Angeleri: “Hablé con Marcos, me lo comentó y le dije cuál era mi postura. Si hubiese pensado desde lo personal, desde un pensamiento egoísta, hubiese sido espectacular ser parte de este desafío, pero me debo 100% a Lanús y tengo ganas de terminar mi carrera acá”.

Pese a declinar el ofrecimiento, Izquierdoz llenó de elogios al Pincha y su modelo de gestión. “Estudiantes es un club que realmente me gusta, me siento identificado con su filosofía, con su manera de ver el fútbol y cómo es manejado. Hay un gran plantel, pero a veces los caminos no se cruzan o hacen que las cosas sean imposibles”, explicó.

El exjugador de Boca explicó que la propuesta incluía disputar los partidos decisivos del certamen continental con la camiseta del Pincha para luego retornar al Granate. “Era todo muy forzado, era muy difícil. Agradecí enormemente por tenerme en cuenta, pero quedó en eso”, sentenció.