Jadson mantiene una duda para el clásico

Después del triunfazo por 1-0 sobre Central Córdoba, en Santiago del Estero, Independiente ya puso la mente en el clásico del fin de semana: el domingo a las 19.15 recibirá a San Lorenzo.

Y en ese sentido, Jadson Viera, entrenador del equipo, planea ratificar a la mayoría de titulares pero mantiene una duda en el ataque.

Con la salida de Gabriel Ávalos (transferido a Olimpia, de Paraguay) quien se ganó el lugar en el once fue Felipe Tempone.

El juvenil de 20 años tuvo un correcto rendimiento en el último compromiso, pero el técnico analiza la inclusión de Ezequiel Ávila, uno de los refuerzos del último mercado de pases. Adempas, se dio el reciente arribo de Iván Morales desde Argentinos Juniors, aunque estaría en el banco de suplentes.

Con Santiago Arias todavía lesionado con una leve distensión, el lateral derecho seguirá siendo de Leonardo Godoy, uno de los más cuestionados tras la goleada sufrida ante Gimnasia de Mendoza pero autor del gol ante el Ferroviario.

Por otro lado, Sebastián Valdez todavía no está recuperado de su lesión y Juan Arrayago seguirá compartiendo zaga con Juan Manuel Fedorco.

grave lesión del juvenil medina

Joel Medina, juvenil de Independiente con un puñado de partidos en Primera, sufrió una grave lesión en la rodilla: deberá ser intervenido quirúrgicamente y afrontará una larga recuperación antes de volver a las canchas.

El capitán de la Reserva del Rojo padeció una rotura completo del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el último encuentro ante Atlético de Rafaela, derrota por 2-1 en condición de visitante. “¡Mucha fuerza y te esperamos a la vuelta, Joel!”, expresaron desde el club, en el parte médico oficial.

El mediocampista de 19 años es una de las principales promesas del Rojo. Ya jugó en tres partidos con la Primera División (incluso entró con Boston River en la Copa Sudamericana 2025).