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EL ÚLTIMO REFUERZO DISPUTÓ 80’ EN EL TRIUNFO PINCHA

Jalil Elías hizo su debut como titular y luego salió reemplazado

El mediocampista conformó la mitad de cancha inicial junto a Neves

Por Redacción

Si bien había tenido sus primeros minutos vistiendo la camiseta albirroja el pasado miércoles en el duelo copero ante Corinthians, el futbolista surgido de Godoy Cruz hoy tuvo mucho más rodaje y formó parte del once inicial que planteo Medina para recibir a Platense.

El hombre que también defendió la camiseta de la Selección de Siria, fue parte de la dupla de mediocampista centrales que conformó junto al uruguayo Gabriel Neves, buscando aportar marca y que su compañero en el sector medio del equipo pueda soltarse y asociarse con José Sosa para llevar peligro al arco del Calamar.

Si bien por momentos se lo notó incómodo y por su reciente llegada es lógico que todavía se encuentre en la puesta a punto a su nuevo equipo y la intención de juego, el ex San Lorenzo y Tigre terminó dejando buenas sensaciones en el cuerpo técnico. De hecho, fue el propio Alexander Medina que declaró: “Jalil (Elias) tuvo un rendimiento bueno a pesar de los pocos días que lleva, se adaptó rápido al club. Uno lo larga a la cancha tratando de que su experiencia le aporte al equipo. Por suerte lo hizo bien y todavía tiene margen de mejora”.

El jugador de 30 años que llegó desde Tigre para ser suplente de Ezequiel Piovi, dejó el campo de juego de Uno a los 80’ reemplazado por Alexis Castro, cuando el Pincha aún se encontraba empatando con Platense y empujaba para dejar los tres puntos en su estadio.

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