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ANUNCIO SU RETIRO TRAS 15 AÑOS

James Rodríguez deja la Selección de Colombia

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Por Redacción

James Rodríguez, presentado en el Atlético Nacional de Medellín, le puso punto final a su historia con la selección de Colombia luego de casi 15 años: “Fue uno de los mayores honores de mi vida”.

El astro colombiano confirmó su retiro en sus redes sociales a través de un video emotivo con imágenes de su carrera y un sentido mensaje para los hinchas, junto a algunas frases de despedida como: “Llegó el momento”; “Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido”.

Rodríguez recordó los años, partidos, alegrías y momentos duros con la selección y que “llegó el momento” de cerrar una de las etapas más “importantes” de su vida.

Afirmó que cada vez que entró a una cancha entendió que “no jugaba solamente” por él, sino por su familia, compañeros y millones de colombianos que soñaban con el plantel; también señaló que nunca imaginó vivir: mundiales, goles y noches inolvidables”.

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