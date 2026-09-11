James Rodríguez vuelve a jugar en Colombia con el Atlético Nacional

El enganche colombiano James Rodríguez, de paso por clubes importantes del fútbol europeo como el Real Madrid y Bayern Múnich, volverá a su país para reforzar a Atlético Nacional de Medellín.

El jugador de 35 años alcanzó un acuerdo verbal con la institución colombiana y hoy se realizará la revisión médica, la firma del contrato y su presentación oficial. El futbolista venía de rescindir su contrato con el Minnesota United poco antes del comienzo de un Mundial 2026.