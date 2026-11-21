Ahora sí, Gimnasia entró en la recta final de la preparación física y futbolística hacia el partido del lunes ante Newell’s. Y aunque no hay grandes indicios, está latente la posibilidad de una sorpresa en el once inicial.

Por lo pronto, ayer en la práctica quedó al margen del bloque de fútbol Lucas Janson, en principio para preservarlo y bajarle las cargas de trabajo físico de los últimos días. Aunque en principio el extremo parece tener su lugar seguro entre los titulares ante la Lepra, Agustín Colazo ya está en condiciones de regresar a la consideración luego de una lesión y su buena efectividad en el arco rival puede abrirle la puerta a la pelea por un lugar en la formación.

En el entrenamiento matutino desarrollado en Abasto, el plantel tripero llevó adelante una rutina de gimnasio y luego distintos trabajos con pelota que incluyeron un 5 versus 5 con dos comodines y transición con ruta de pases. El final de la práctica aportó un bloque de fútbol, del que Lucas Janson quedó afuera para no sobre exigirlo muscularmente, lo que abre la puerta a la chance para Agustín Colazo.

De todos modos, en principio la ausencia de Lucas Janson en el entrenamiento de ayer fue solo por por precaución y desde lo físico no hay elementos que permitan dudar de su presencia en el compromiso ante Newell’s, salvo que Pereyra no lo vea “fino” en las últimas prácticas previas al partido.

Lucas Janson viene de marcar su primer gol ante Belgrano y se ha ganado un lugar entre los titulares pese a que su nivel está lejos del que exhibió en Tigre y Vélez Sarsfield que le permitió dar el salto a Boca Juniors. De todos modos, es un buen socio para Nacho Fernández a la hora de jugar y tratar de abrir espacios en la defensa rival. Su buen ingreso en e segundo tiempo ante Gimnasia de Mendoza en el Bosque le permitió jugar siempre en la seguidilla de 10 partidos sin derrotas que arrastra el equipo del Pata Pereyra.

En cambio, Agustín Colazo es otro tipo de jugador, menos dúctil para acomodarse a los distintos puestos de ataque pero con una buena efectividad. Convirtió tres goles en el torneo (Aldosivi, Barracas Central e Independiente Rivadavia), tuvo una lesión grado 2 en el isquiotibial derecho y volvió a sumar minutos en el amistoso contra River Plate -ingresó por Marcelo Torres en el partido principal y convirtió el tanto del empate en el juego de los suplentes- por lo que el cuerpo técnico recupera una pieza de recambio importante en la etapa de definiciones de la temporada.

Solo Pereyra sabe si esperará a Janson o tiene en la cabeza una posible variante. Por lo pronto, el resto del equipo asoma como definido, con tres cambios en relación al conjunto que derrotó a Belgrano en el Bosque: Alexis Steimbach por Pablo Aguiar, Pedro Silva Torrejón en lugar de Matías Melluso y Nacho Fernández en reemplazo de Nicolás Barros Schelotto, que ni siquiera estará entre los relevos por una inoportuna lesión muscular.

Los once para el lunes serían entonces Harlen Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández, Lucas Janson o Agustín Colazo; Marcelo Torres y Agustín Auzmendi, aunque aún quedan un par de entrenamientos antes del choque del lunes.