Janson rompió la sequía y aporte clave de Melluso

Fin de la sequía goleadora para Lucas Janson. El delantero convirtió su primer gol con la camiseta de Gimnasia en la victoria de ayer ante Belgrano en el Bosque y volvió a festejar después de 672 días. Su último tanto había sido en enero de 2025, cuando vestía los colores de Boca y le marcó a Argentino de Monte Maíz por la Copa Argentina. Por su parte, Matías Melluso volvió a ser titular y tuvo una participación determinante con dos asistencias.

Como se dice en la jerga futbolera, el delantero se sacó la mufa. Después de varias oportunidades en las que estuvo cerca de convertir su primer gol con el Lobo, pero sin poder concretarlo, finalmente pudo romper el maleficio y celebrar con la camiseta albiazul.

El tanto llegó en un momento importante del encuentro y sirvió para romper la paridad en el marcador. A los ocho minutos del primer tiempo, luego de un centro de Melluso desde el sector izquierdo, Nicolás Barros Schelotto peinó la pelota y Janson apareció en el área para conectar un cabezazo letal, que terminó en el ángulo superior derecho del arco defendido por Thiago Cardozo. Una definición precisa para abrir el camino de la victoria tripera.

De esta manera, después de 14 partidos disputados con Gimnasia, el atacante pudo convertir su primer gol desde su llegada a la institución. Hasta entonces, su aporte ofensivo se había limitado a una asistencia, por lo que el festejo ante el Pirata significó un desahogo personal y una recompensa a la insistencia.

La otra pieza destacada en el desarrollo ofensivo fue Melluso. El lateral izquierdo volvió a ganarse un lugar entre los titulares, ante la molestia de Pedro Silva Torrejon, y respondió con una actuación determinante en los dos goles del equipo. Primero, fue el encargado de enviar el centro que terminó en el cabezazo de Janson para abrir el marcador.

Pero su participación no quedó ahí. En el segundo tiempo, volvió a aparecer por su sector para ampliar la diferencia. La jugada comenzó con Marcelo Torres, quien, luego de un buen control y una serie de regates en la medialuna del área, descargó hacia la izquierda para la llegada del defensor. Melluso no necesitó controlar y lanzó un centro a media altura que encontró a Agustín Auzmendi, quien conectó para establecer el 2-0.

Así, el lateral completó una tarde destacada, con dos pases decisivos y una influencia directa en el resultado. Para Janson, en tanto, el gol significó mucho más que abrir el marcador: fue el final de una espera de 672 días y el primer festejo con la camiseta de Gimnasia. Dos protagonistas que encontraron su momento en una victoria importante para el conjunto albiazul.

castillo alertó al banco por un golpe pero completó el partido como figura

Con Gimnasia en ventaja y una intervención clave en los primeros minutos de partido, Harlen Castillo acusó una molestia en la rodilla que finalmente no pasó a mayores.

Sin embargo, el susto existió y Nelson Insfrán realizó trabajos de calentamientos para estar listo por una presunta modificación.