Gimnasia ingresó en la recta final de la prepración para el partido de mañana ante Newell’s y todo parece indicar que jugará con la base del equipo de los últimos partidos, salvo el juego ante Belgrano cuando Steimbach estuvo suspendido y tanto Pedro Silva como Nacho Fernández fueron preservados por distintos motivos.

Más allá de que Ariel Pereyra probó con Agustín Colazo en lugar de Lucas Janson -en principio para cuidar al extremo que llegó desde Boca por el desgaste físico, la idea sería que el equipo base que jugó durante gran parte de la seguidilla de buenos resultados sea el que inicie el encuentro mañana frente a Newell’s.

Así, los cambios serán el regreso de Alexis Steimbach en lugar de Pablo Aguiar, Pedro Silva Torrejón reemplazará a Matías Melluso e Ignacio Fernández (fue al banco contra Belgrano porque tenía cuatro amarillas) jugará por Nicolás Barros Schelotto, quien sufrió una lesión muscular y no podrá estar en el banco de relevos.

Gimnasia ha logrado una importante regularidad al punto de llegar al choque de mañana con un invicto de diez partidos, de los cuales ganó los últimos cuatro de manera consecutiva. Con el regreso a la Copa Sudamericana asegurado, espera seguir avanzando en este Clausura en el que ha tenido muy buenos renidmientos que le permitieron terminar tercero en un grupo y jugar este partido en el Zerillo.

De esta manera, Harlen Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández, Lucas Janson; Marcelo Torres y Agustín Auzmendi serían -de no mediar inconvenientes de última hora- los titulares ante la Lepra.

Agustín Colazo ocupará entonces un lugar en el banco de relevos luego de su ausencia de los últimos partidos a causa de una lesión muscular. El cordobés es una buena alternativa para el Pata, ya que demostró que es un delantero con gol, ya que lleva tres tantos con la casaca albiazul. Además, en su regreso en el amistoso frente a River Plate en el Monumental, sumó minutos con los titulares y marcó en el 1 a 1 de los suplentes.

La práctica del sábado incluyó solamente trabajos con pelota, por lo que los detalles tácticos terminarán de pulirse en la práctica de hoy por la mañan, cuando el plantel tripero desarrolle el último entrenamiento -algún bloque de fútbol formal y el repaso de la pelota parada- antes de quedar concentrado a la espera del partido en un hotel de nuestra ciudad. Asimismo, hoy se dará a conocer la nómina de jugadores convocados para el partido en el Bosque.

En el mencionado amistoso en el Monumental sumaronminutos Gonzalo Errecalde y Jeremías Merlo (también jugó el primer tiempo en Reserva frente a Atlético Tucumán) quien apuntan a pelear por un lugar en el banco de relevos. Bautista (operado de ambos hombors) y Nicolás Barros Schelotto son las únicas bajas en el plantel tripero.