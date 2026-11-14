Japón derrotó a Brasil en la última jugada y dio el batacazo

La selección de Japón dio una de las grandes sorpresas en lo que va de la presente fecha FIFA al vencer 3-2 a Brasil en un encuentro amistoso que se disputó en el Estadio Nacional de Singapur.

Los goles para los japoneses los hicieron Takefusa Kubo, Keiko Nakamura y Tatsuhiro Sakamoto, mientras que para Brasil convirtió Vinícius Jr. por duplicado.

El encuentro comenzó de la mejor manera posible, ya que antes de los 20 minutos Japón sorprendía a propios y extraños al ponerse 2-0 en ventaja.

La apertura del marcador llegó al cuarto de hora, cuando Kubo realizó una gran acción individual tras un flojo retroceso de la defensa brasilera para definir con un buen remate al primer palo del arco defendido por Pedro Morisco.

Como si esto fuera poco, a los 19 minutos Japón volvió a aprovechar la muy floja defensa de su oponente para estampar el 2-0,, esta vez a través de Nakamura.

Brasil no se dio por vencido y rápidamente consiguió el descuento a través de Vinícius, quien sacó un tremendo remate desde afuera del área apenas pasada la media hora de juego.

Fue el mismo extremo del Real Madrid el que consiguió anotar el gol de la igualdad a la media hora del complemento con un excelente recorte y un preciso remate desde el borde del área.

Sin embargo, Japón anotaría el 3-2 definitivo a los 91 minutos, cuando Sakamoto se encontró con la pelota para definir cerca del área chica tras una serie de rebotes.

Sobre el final del encuentro, vieron la tarjeta roja tanto el delantero Raphinha como el director técnico italiano de Brasil, Carlo Ancelotti, ambos por protestar.

De esta manera, la selección japonesa hizo historia al ganarle por segunda ocasión en su historia a su par de Brasil. Su único antecedente positivo contra este rival databa de un amistoso disputado en 2025, cuando dieron vuelta un 2-0 en Tokio para imponerse por 3-2.

La próxima presentación de Brasil será el martes 17 cuando se enfrenten con Singapur, mientras que Japón se cruzará ese mismo día con Paraguay.