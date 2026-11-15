Japón sorprendió a Brasil y le ganó 3-2

En el arranque de su gira por Asia, el seleccionado dirigido por Carlo Ancelotti, cayó en el estadio Nacional de Singapur frente a los “samuráis azules”, en un encuentro que comenzó ganando Japón 2-0 en la primera etapa con goles de Kubo y Nakamura, pero en donde a los 33’ descontó Vinicius para acercar a Brasil en el marcador y el propio delantero del Real Madrid empató a los 75’. Sin embargo, a los 91’ apareció Sakamoto para darle la victoria al combinado asiático, que logró ganarle a la verdeamarela por segunda vez en la historia.

En otro de los amistosos del día de ayer, Venezuela perdió 1-0 con la Selección de País Vasco en el estadio San Mamés, donde el gol para el local lo convirtió Mikel Jauregizar, futbolista del Athletic Bilbao.

Nations League: Triunfo de Noruega y hoy juegan Francia, España e Italia

Por la Liga de Naciones, Noruega derrotó 3-1 como local a Gales, con goles de Nusa, Schjelderup y Haaland de penal, mientras que para los galeses descontó Brooks.

En tanto, hoy estará la presentación de Francia ante Turquía por el grupo 1 de la zona A, misma que integran Bélgica e Italia, que se medirán en el Stade Roi Baudouin desde las 16:45 hs, al igual que el flato fuerte de la jornada, que será el enfrentamiento entre España e Inglaterra en el estadio Metropolitano de Madrid.