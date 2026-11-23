La noticia saliente en la lista de convocados -al margen del regreso de Agustín Colazo tras la lesión- es la vuelta a la citación de Jeremías Merlo, quien luego de superar una serie de lesiones musculares acumuló minutos en el amistoso de los suplentes ante River Plate y en el primer tiempo del partido de Reserva ante Atlético Tucumán para desembocar en el banco de relevos para el compromiso de esta tarde.

Merlo jugó por última vez en el primer equipo el pasado 2 de agosto en la victoria 2-1 sobre Aldosivi en Mar del Plata. Esa tarde salió lesionado a los 22 minutos de la primera parte y fue reemplazado por Agustín Colazo, que convirtió el segundo tanto de la victoria tripera. Esa lesión marcó un punto de inflexión para el pibe de Los Hornos en el semestre, ya que luego sufrió otras lesiones musculares que lo marginaron del equipo durante más de tres meses.

Quienes estarán al margen del banco de suplentes serán Maximiliano Zalazar (venía arrastrando un traumatismo en un empeine) y Juan José Pérez, quienes no formaron parte de la citación. Por otro lado, Gonzalo Errecalde -después de una larga ausencia- le ganó la pulseada a Juan Cruz Cortazzo y será una de las alternativas defensivas del Pata Pereyra.

Las ausencias no dejan de ser un dato en el tramo final de la competencia, ya que se trata de dos futbolistas cuyos contratos finalizan en diciembre. De todos modos, no son los únicos: Gimnasia deberá trabajar sobre las renovaciones de Nacho Fernández, Ignacio Miramón, Agustín Auzmendi (tiene una opción de 900 mil dólares por el 80% del pase) y Pedro Silva Torrejón, además de decidir sobre el futuro de Franco Torres, Matías Melluso, Renzo Giampaoli, Gonzalo Errecalde, Augusto Max y Fabricio Corbalán, que no forma parte del plantel profesional y transita su último tiempo en el Lobo.

De esta manera, los integrantes del banco de relevos serán Nelson Insfrán, Pablo Aguiar, Renzo Giampaoli, Gonzalo Errecalde, Matías Melluso, Augusto Max, Facundo di Biasi, Leonel Troncoso, Franco Torres, Jeremías Merlo, Manuel Panaro y Agustín Colazo.

Los únicos que están al margen del equipo por cuestiones médicas son los primos Barros Schelotto. Bautista fue operado de ambos hombros a raíz del riesgo de recurrencia en las subluxaciones y no podrá regresar hasta la próxima pretemporada mientras que Nicolás sufrió una lesión muscular grado 2 en el recto femoral de la pierna izquierda, por lo que queda al margen de la etapa de definiciones del campeonato.