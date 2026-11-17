El arbitraje de Venezuela marcará un precedente histórico en el certamen continental más prestigioso a nivel de clubes. La entidad rectora del fútbol sudamericano designó de manera oficial a Jesús Valenzuela como la máxima autoridad para impartir justicia en el cruce por el título entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras, pautado para el sábado 28 de noviembre en la capital uruguaya.

El juez venezolano superó en la instancia definitiva de selección a otros referentes del continente, tales como el colombiano Wilmar Roldán y el chileno Piero Maza. Para este compromiso en el mítico escenario de Montevideo, Valenzuela contará con el respaldo de un equipo de compatriotas en los roles principales, tanto en el césped como en la cabina tecnológica.

La nómina completa de autoridades para la final quedó conformada de la siguiente manera:

Árbitro principal: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Jesús Valenzuela (Venezuela) Asistente 1: Jorge Urrego (Venezuela)

Jorge Urrego (Venezuela) Asistente 2: Tulio Moreno (Venezuela)

Tulio Moreno (Venezuela) Cuarto árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Alexis Herrera (Venezuela) Quinto árbitro: Jhon Gallego (Colombia)

Jhon Gallego (Colombia) VAR: Juan Soto (Venezuela)

Juan Soto (Venezuela) AVAR 1: Yender Herrera (Venezuela)

Yender Herrera (Venezuela) AVAR 2: Alexander Guzmán (Colombia)

Alexander Guzmán (Colombia) AVAR 3: David Rodríguez (Colombia)

Valenzuela posee antecedentes cercanos con ambos protagonistas en la actual edición de la copa, dado que los arbitró durante la fase de cuartos de final. En dicha instancia, encabezó el cuerpo arbitral en la victoria 1-0 del conjunto paulista frente a Liga de Quito en São Paulo, y también condujo el encuentro en el cual el elenco albirrojo selló su clasificación ante Corinthians en suelo brasileño.

Con su presencia en el Centenario, el árbitro venezolano completará el círculo máximo de definiciones organizadas por la Conmebol, tras haber participado además en las Copas del Mundo de la FIFA de Catar 2022 y de Estados Unidos 2026.