Joaquín Correa sintió una molestia y fue reemplazado en el primer tiempo

Luego de lo que fue la lesión sufrida justamente en territorio brasilero por Copa Libertadores en los cuartos de final frente a Corinthians, Joaquín Correa tuvo la gran oportunidad de volver a formar parte del once pincharrata desde el inicio en el estadio Maracaná.

El atacante de último paso por Botafogo, fue una de las dudas hasta último momento en la formación que terminó planteando Alexander Medina para medirse ante Flamengo, ya que entre él y Tiago Palacios, se disputan la chance de ser el compañero de ataque de Guido Carrillo.

Finalmente, el Cacique se terminó inclinando por el número 32 para que forme dupla ofensiva junto a su amigo y socios, el goleador nacido y capitán nacido en Magdalena.

Si bien el atacante de 32 años había sumado 60 minutos en la fecha 13 del Torneo Clausura frente a San Lorenzo, estaba ante la oportunidad de comenzar a dibujar una gran noche en tierras cariocas. Sin embargo, el ex Sampdoria, Lazio e Inter, sintió una molestia superando la media hora de juego y finalmente a los 38 minutos salió reemplazado.

En su lugar ingresó Tiago Palacios, otro de los hombres del plantel del Cacique Medina que, poco a poco, tras una larga inactividad vuelve a sumar rodaje.