El arquero de la selección de Inglaterra y del Everton, Jordan Pickford, admitió su culpa tras una peligrosa persecución policial en su Lamborghini. Ante la Justicia británica reconoció su responsabilidad por conducir de manera imprudente tras rozar una colisión múltiple y superar los límites de velocidad permitidos.

Ahora el deportista de 32 años deberá presentarse ante un tribunal en diciembre para conocer su sanción, la cual podría contemplar desde la pérdida de puntos en su registro hasta la quita temporal del carnet de conducir.

Cabe recordar que el episodio en cuestión ocurrió en la localidad de Knutsford, en el condado de Cheshire, a pocos minutos de la vivienda del futbolista. Tras salir de la comisaría local a bordo de su patrullero, el oficial Cecil Ricardo detectó una camioneta azul Lamborghini Urus -equipada con una chapa patente personalizada con el nombre del jugador— circulando por la calle Princess Street.

Al llegar a la intersección con Toft Road, el vehículo omitió por completo las líneas de demarcación y la señalización de paso. Esa maniobra imprevista obligó a que dos conductores frenaran de manera abrupta para evitar un choque en cadena. Inmediatamente, el rodado aceleró sobre Toft Road, una arteria con una velocidad máxima permitida de 30 millas por hora.

Frente al accionar del rodado, la patrulla policial encendió las sirenas y balizas de emergencia para iniciar la persecución. Según quedó asentado en la declaración escrita del efectivo policial, el velocímetro del patrullero marcó 50 millas por hora mientras el coche deportivo continuaba distanciándose. Tras un breve seguimiento, el conductor advirtió la presencia policial y detuvo la marcha a un costado del camino. Al aproximarse al sector del conductor, el oficial identificó a Jordan Pickford, le notificó la infracción por conducir sin la debida atención y le entregó el reporte correspondiente, ante lo cual el futbolista no emitió respuesta alguna. El suceso tuvo lugar el 14 de abril a las 15 horas, tres días después de que el guardameta disputara el empate 2-2 ante Brentford y cinco días antes de la caída 2-1 de Everton en el clásico frente a Liverpool.

La declaración de culpabilidad y los pasos judiciales

La policía de Cheshire formalizó la imputación contra el deportista el pasado 23 de septiembre mediante el procedimiento judicial de juez único, una vía reservada para faltas de tránsito menores que se resuelven por escrito y a puertas cerradas. A través de una presentación digital, el futbolista admitió su culpabilidad en el hecho.

Sin embargo, Pickford marcó el casillero correspondiente para solicitar una audiencia presencial con el objetivo de exponer sus argumentos de atenuación y evitar una inhabilitación para manejar. La fecha fijada para la comparecencia es el próximo 7 de diciembre ante el tribunal de magistrados de Chester, donde se determinará la sanción definitiva, la cual para este tipo de infracciones abarca entre tres y nueve puntos de penalización en la licencia o la suspensión directa del registro.

La trayectoria del arquero y sus antecedentes extrafutbolísticos

Con 336 partidos disputados con la camiseta del Everton y más de noventa presencias en la selección de Inglaterra, Pickford se consolidó como el dueño del arco británico desde la Copa del Mundo de 2018. Tras surgir futbolísticamente en Sunderland y sumar pasos a préstamo por diversas instituciones como Burton, Bradford y Preston, se sumó a los *Toffees* en 2017 por 25 millones de libras y renovó su vínculo contractual hasta 2029. Además de participar en las citas mundialistas de 2018, 2022 y 2026 —donde logró el tercer puesto con su seleccionado—, disputó las finales de las Eurocopas 2020 y 2024. En el plano personal, el arquero reside cerca de Knutsford junto a su esposa Megan y sus tres hijos.

No obstante, esta causa judicial no representa el primer incidente fuera de los campos de juego para el futbolista. Cuatro años atrás se vio involucrado en un altercado dentro de un bar en South Tyneside luego de recibir burlas por parte de un grupo de personas sobre el tamaño de sus brazos. En 2019 fue filmado durante un enfrentamiento a golpes en un pub de Sunderland que requirió la intervención de los presentes para frenar la pelea. Posteriormente, tras la finalización de la Eurocopa disputada en 2021, circularon fotografías del arquero semidesnudo durante las celebraciones.