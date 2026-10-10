Jornada de los caballeros y Santa “A”, en damas

Este fin de semana largo estará signado por una intensa actividad de hockey, ya sea en la rama masculina como en la femenina.

En la jornada de hoy, de acuerdo a la programación oficial, se disputará la fecha 24 del torneo Metropolitano de Primera División de Caballeros.

Desde las 16, Santa Bárbara visitará al representativo de Mitre; mientras que Universitario hará lo propio con San Fernando, en dos cotejos claves para sus aspiraciones.

Hasta el momento, Universitario está clasificando para disputar los Playoffs, ya que se encuentra en el séptimo puesto con 31 unidades.

En tanto que Santa se encuentra a las puertas de ingresar al reducido, debido a que lo separa Hurling (octavo) con 28 puntos, una unidad menos que el equipo de Gonnet.

A todo esto, el lunes, aprovechando el feriado, habrá clásico platense en la rama masculina. Un partido que tendrá varios ingredientes en juego.

Se estarán enfrentando Universitario y Santa Bárbara, en la cancha de la “U”, por uno de los partidos reprogramados de la décima octava fecha del certamen de la máxima categoría masculina, que en su momento fue suspendida por las adversas condiciones climáticas.

JUEGAN LAS CHICAS DE SANTA BÁRBARA “A”

Al margen de la jornada completa de los caballeros, las chicas de Santa Bárbara “A”, en esta oportunidad, se estarán enfrentando esta tarde a partir de las 13, con el representativo de Belgrano.

El partido tendrá como escenario a la cancha de Buenos Aires Cricket & Rugby Club con la televisación de ESPN y Disney + Premium.

El equipo de Gonnet, que marcha puntero con 47 puntos, se quiere consolidar como el número uno de la fase regular lo que permitiría ingresar a los Playoffs directamente desde las semifinales.

En lo que tiene que ver con su rival se encuentra en la sexta colocación con 36 unidades. Mañana, en tanato, irá el restode la actividad de los demás equipos.