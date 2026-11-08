Jornada dispar para las juveniles albirrojas

Las divisiones juveniles de Estudiantes tuvieron una jornada equilibrada frente a Defensa y Justicia, en el marco de la fecha 32 del torneo. En una nueva presentación del fútbol formativo, el Pincha consiguió dos victorias, dos empates y sufrió dos derrotas en los seis encuentros disputados.

La Cuarta División abrió la jornada con una igualdad 1-1. Enzo Sanabria fue el autor del gol albirrojo. Luego, la Quinta consiguió uno de los triunfos de la fecha al imponerse por 1-0, gracias a la conquista de Fabricio Piacenza.

En Sexta, Estudiantes y Defensa y Justicia protagonizaron un partido con varias emociones que terminó 2-2. Santino Daneri convirtió los dos tantos del conjunto estudiantil.

La jornada continuó con resultados adversos para las categorías menores. La Séptima cayó por 1-0, mientras que la Octava perdió 2-0 ante el Halcón.

Por último, la Novena cerró la fecha con una alegría para el Pincha. Se impuso por 1-0 y Marco Desimone fue el encargado de marcar el único tanto del encuentro.

De esta manera, Estudiantes cerró la jornada 32 con ocho puntos sobre los 18 posibles, producto de dos triunfos, dos igualdades y dos caídas. Una fecha pareja para las juveniles albirrojas, que volvieron a sumar minutos de competencia en el torneo formativo.