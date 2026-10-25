Jornada invicta de las Juveniles ante Huracán

Las divisiones juveniles de Estudiantes tuvieron una destacada actuación en la fecha 31 del torneo frente a Colón de Santa Fe. Entre los seis encuentros disputados, el Pincha consiguió cinco victorias y un empate, sumó 16 de los 18 puntos en juego y registró un saldo de 12 goles a favor y cuatro en contra.

Las categorías mayores viajaron a Santa Fe, mientras que las más chicas jugaron en La Plata. En la Cuarta División, el conjunto albirrojo se impuso por 2-0, con tantos de Francisco Silvetti y Thiago González. La Quinta también festejó fuera de casa, tras ganar por 1-0 con la conquista de Santiago González.

Por su parte, la Sexta protagonizó uno de los partidos más destacados de la jornada al golear por 4-1. Joaquín Villar, en dos oportunidades, Facundo Maisonnave y Benjamín Serrano marcaron los goles del triunfo.

En La Plata, la Séptima se quedó con una victoria por 2-0, mientras que la Octava igualó 2-2. Mateo Pérez y Jeremías Vázquez fueron los autores de los tantos albirrojos en el empate. Finalmente, la Novena cerró la jornada con otro triunfo, por 1-0, gracias al gol de Marco Desimone.

Con estos resultados, Estudiantes sumó una importante cosecha de puntos en la recta final de la competencia. En la próxima fecha, las categorías mayores recibirán a Huracán, mientras que las menores visitarán al Globo.