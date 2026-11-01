Jornada sin triunfos para los juveniles mens sana

Los pibes triperos volvieron al ruedo en el torneo oficial, pero no tuvieron un buen sábado en el fútbol juvenil de la Liga Profesional (LPF).
En los seis enfrentamientos programados ante Unión hubo cuatro empates y dos derrotas, lo que indica que apenas cosecharon cuatro unidades.
Los equipos albiazules convirtieron solo un gol: el de Gerónimo Kúgler en el empate 1-1 de la Cuarta División.
En Santa Fe, dicha división que comanda Ricardo Kuzemka igualó 1 a 1 con gol de Gerónimo Kúgler. El equipo albiazul formó con Cabrera; Rocco, Gauto, Pendas, J. Rodríguez; Benítez, Ferreyra; López García, Panaro, Muñoz; Kúgler.
En Quinta División también hubo empate, pero 0 a 0. Los dirigidos por el ex arquero Guillermo Hernando iniciaron el juego con Ayala; Amitrano, Rossia, Monti, Plesnicar; Spinetti, Soulas; Rastelli, Martínez, Tesán; Giachero.
Mientras que en Sexta División fue derrota 1-0 para el equipo dirigido por Rodrigo Roselli. Los titulares triperos salieron a la cancha con Ochoa; Solari, Berardo, Vaccaro, Fúster; Vasco, Díaz; Fichera, Borches; Jáuregui y Zamora.
En Abasto, la Séptima División igualó sin goles con el Tatengue. El equipo de Andrés Ramos inició el partido con Marchán; Sciallo, Billo, Villarreal, Cardoso; Sartori, Prado, Mangudo; Drogo, Broglia y Casco.
La Octava División perdió 1 a 0. La formación de los dirigidos por Mariano Maida fue: Creide; Spinoso, Colman, Lezica, Machado; Pizzabioca, Correa, Castro; Báez, Pochettino, Balbuena.
En Novena también fue empate 0 a 0. El equipo conducido por Nicolás Terminiello jugó con Fulco; Ruggeri, Gómez, Franquini, Caballero; Peralta, Suhit, Angulo; Dias, Cúyer y Ferraginne.
Por otra parte, el lunes 9 se jugarán los partidos postergados de Séptima, Octava y Novena, ante Barracas, suspendidos a raíz de las condiciones climáticas. Los triperos serán visitantes.
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