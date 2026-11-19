Una mala noticia recibió el entrenador de Lanús, Mauricio Pellegrino, de cara al partido contra River del próximo domingo, en el comienzo de los playoffs.

El defensor José Canale, una de las piezas clave del equipo, se encuentra con un pie y medio afuera.

El paraguayo, en definitiva, será una baja sensible para el Granate en un duelo eliminatorio, teniendo en cuenta que el marcadore central no se pudo recuperar en las últimas jornadas.

De acuerdo a lo que publicó el medio Fortaleza Granate, José Canale arrastra una distensión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda y los tiempos de recuperación no le alcanzarían para estar en condiciones físicas de disputar el encuentro contra los de Ponzio.

Su baja representa un dolor de cabeza para el cuerpo técnico que encabeza Mauricio Pellegrino, ya que pierde a una de sus piezas clave en la última línea.

Por otra parte, la enfermería de Lanús mantiene la incertidumbre en torno al volante Agustín Cardozo.

El ex Gimnasia, que arrastra un fuertre traumatismo en el peroné derecho en el último partido, y que también estuvo ausente ante Central Córdoba, sigue en duda para el partido contra River, en el Monumental.

No onstante, desde el cuerpo médico cree que el ex Gimnasia llegaría con lo justo al domingo, por lo que será exigido en los últimos entrenamientos para determinar si puede sumar minutos.