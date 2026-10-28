Verón insistió con los aportes privados: "El sistema está gastado y no hay ingresos"

Luego de una semana convulsionada tras la clasificación a la final de la Copa Libertadores y el duro traspié en Santa Fe ante Unión, el máximo dirigente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, repasó el recorrido del plantel, abordó temas estructurales del fútbol argentino y defendió su modelo de gestión con fuertes críticas hacia la actualidad económica de los clubes.

Con una mirada aguda sobre la actualidad del fútbol nacional, Verón insistió en la necesidad de un cambio profundo en el modelo económico e institucional. "Estamos parados en un lugar muy complejo, donde no hay avances. Estamos metidos en un embudo, donde no se encuentra la salida", diagnosticó. El exfutbolista apuntó contra la estructura actual de los torneos: "La competencia se empareja hacia abajo. Hay más equipos, jugadores, pero hay menos calidad. En el volumen se pierde la calidad futbolística".

Frente a esta problemática, Verón ratificó su postura favorable al ingreso de inversiones externas, aunque con matices respecto al modelo puro de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD): "Se va a encontrar el modelo de Sociedades Anónimas, es necesario, porque el sistema está gastado y no hay ingresos. Los clubes no van a ser SAD. Pero el modelo va a ser un extra para el club".

Así, defendió su visión para el futuro de Estudiantes: "Lejos de llevarlo hacia una SAD, lo que propongo y pretendo es que sea algo que me ayude a apalancar el fútbol pero también a crecer. No me quiero quedar con el negocio de nadie. Es el miedo que le ponen a la gente".

"La decisión pasa por cada club, son sociedades civiles con comisiones directivas y tienen que ir a una asamblea. Ahí el socio decide que es lo que quiere", argumentó. De esa forma, el mandamás cuestionó: "Tiene que estar la voluntad de darle a cada club el poder de decisión y no decir 'acá no' y sin embargo hay. Al fin y al cabo terminan decidiendo por encima del bolsillo de la gente, pero 'el fútbol es de los socios' y eso es mentira porque no termina siendo real".

"En diferentes partidos te cobran de diferente forma la misma jugada"

El presidente albirrojo no esquivó la polémica en torno al referato nacional y lanzó munición gruesa contra el manejo de las autoridades. "¿Quién cree en el arbitraje hoy en día sacándonos a nosotros?", disparó. En ese sentido, vinculó las irregularidades con la cercanía al poder de turno: "Y esto lo hablo de que son afines al presidente de la AFA. Evidentemente hay algo que en cada fin de semana hay una discusión y un caso".

Pese a los cuestionamientos, aclaró su postura sobre el nivel de los jueces, aunque apuntó contra la disparidad en las decisiones de un encuentro a otro. "La realidad es que para mí el arbitraje argentino es bueno, pero hay una falta de criterio en general que hace difícil creer en los árbitros. En diferentes partidos te cobran de diferente forma la misma jugada", analizó.

Durante la entrevista, Verón también rememoró un episodio reciente que tensó la relación institucional con las autoridades del fútbol argentino: "El accionar no fue por Rosario Central, fue por otra cuestión. A nosotros nos maltrataron, nos amenazaron, nos obligaron a hacer un pasillo modificando un PDF y un protocolo". Sobre esta situación, aclaró que "nunca fue en contra de nadie, ni tampoco se habló en el plantel sobre este sentido. Fue en definitiva el mensaje que se quiso dar".

El pase a la final de la Copa, el caso Rojo y la reunión con River

A la hora de hablar de las expectativas por la inminente final continental, la "Brujita" reconoció sus sensaciones: "No estoy nervioso por la final de la Libertadores, sí ansioso por lo que pueda llegar a pasar". En esa línea, destacó el esfuerzo detrás de este logro: "Nos pone orgullosos como club y por el trabajo que hizo y hace el cuerpo técnico con el plantel. Hay un hilo conductor en todo esto que es el club. Al club lo hacen las personas y todo el día estamos refrendando esta parte de aquellos que construyeron y dejaron un legado".

Consultado sobre el peso de la historia en esta clase de instancias, Verón fue categórico: "Cada club tiene su mística, es un credo de cada uno. Hay clubes que tienen peso e historia en momentos y competiciones. Estudiantes la tiene con la Libertadores". Además, remarcó la importancia de la cantera ante las diferencias de presupuesto con otras instituciones: "Es muy difícil llegar a algo sin jugadores surgidos en el club; no tenemos el dinero de River o Boca".

Otro de las consultas durante la entrevista fue la situación de Marcos Rojo y su convulsionada llegada al club albirrojo. Verón llevó tranquilidad a los hinchas: "Desde un primer momento nos asesoramos con respecto al tema de Marcos Rojo, para no tener ningún problema. Hoy estamos esperando la resolución final del TAS. Mientras tanto, Rojo va a seguir jugando". Además, el dirigente aclaró su rol en el regreso del defensor: "La verdad es que no tuve nada que ver con la vuelta de Rojo. Tuvo mucho que ver Marcos con su llegada y destrabar la salida".

El presidente albirrojo también se hizo eco del eterno debate sobre la jerarquía de los equipos en el fútbol argentino y evitó entrar en polémicas. "Ponernos en la pelea de si Estudiantes está dentro de los cinco grandes es sacarle valor a lo que construimos. Los cinco grandes van a seguir siendo siempre los mismos", sostuvo. Y agregó: "Podemos discutir que se pueden posicionar detrás Vélez, Lanús, Estudiantes, Central. Hay equipos que se van asomando y teniendo continuidad. No me meto en la discusión de meterlo en un lugar que ya está dado en la historia".

En otro tramo de la entrevista, Verón se refirió a su reunión con Stefano Di Carlo, presidente de River, y a la posibilidad de establecer una agenda de trabajo entre ambas instituciones.

Aseguró que no consideró necesaria una disculpa por declaraciones anteriores y sostuvo que la cuestión quedó cerrada. En cambio, valoró el intercambio sobre la visión de River y la posibilidad de fortalecer el vínculo entre los clubes.

“Creo que todo sirve, sirve ver la mirada y la visión que tiene River, qué es lo que piensan, cómo trabajan”, expresó.

Consultado sobre la relación con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, Verón reconoció que existen diferencias de postura, aunque no descartó la posibilidad de mantener un canal de diálogo.

“Yo el fútbol lo pienso de otra forma, lo viví de otra forma, lo transité de otra manera. Ahora, me puedo sentar a discutir o intercambiar opiniones tranquilo, sin ninguna tensión”, afirmó.

El dirigente planteó así la necesidad de discutir cambios en el fútbol argentino, tanto en el formato de los campeonatos como en las condiciones económicas y estructurales que atraviesan las institucione