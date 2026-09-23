Juegos Sudamericanos 2026: el platense Horacio Cifuentes ganó la medalla en tenis de mesa doble masculino

El tenis de mesa argentino volvió a colocarse en lo más alto de Sudamérica al obtener la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En Rosario, el deportista de la Región, Horacio Cifuentes, y Santiago Lorenzo alcanzaron la cima del podio en la especialidad de dobles masculino.

El deportista nacido en Berisso, que pasó gran parte de su vida en nuestra Ciudad, superó junto a Lorenzo en la final a los chilenos Nicolás Burgos y Gustavo Gómez, en un cruce entre dos de los binomios más fuertes de la región.

El recorrido hacia la medalla dorada comenzó con un paso firme en la instancia de cuartos de final. Allí, los representantes del país vencieron a los ecuatorianos Joshua Robayo y Alberto Miño por un categórico tres a cero, con marcadores de 11-4, 11-6 y 11-8.

Luego, aseguraron su boleto a la gran final al eliminar a los peruanos Carlos Fernández y Felipe Duffoo. Por su parte, los subcampeones arribaron al choque decisivo tras dejar en el camino a la dupla colombiana de Emanuel Otálvaro y Carlos Arcila, y a la pareja paraguaya conformada por Marcelo Aguirre e Iván Pastore.

Esta consagración tuvo un matiz especial para los deportistas argentinos. El resultado en territorio santafesino funcionó como una revancha frente a sus pares trasandinos. Burgos y Gómez los habían superado por tres a uno durante las semifinales del Campeonato Panamericano de 2025. Con este triunfo en Rosario, Cifuentes y Lorenzo revirtieron el historial reciente y se alzaron con la presea más codiciada del certamen sudamericano.