Juegos Suramericanos 2026 | Matías Satas habló sobre la derrota de la Sub 19 en el debut ante Paraguay: "Esto recién empieza"

El seleccionado argentino Sub 19 comenzó su participación en los Juegos Suramericanos con un paso en falso. Por la primera jornada del Grupo B, el conjunto nacional sufrió un revés por 2 a 1 frente a Paraguay. Aunque Franco Domínguez logró quebrar el cero inicial a favor de la Albiceleste, el elenco guaraní revirtió el marcador en la etapa complementaria a través de las anotaciones de Junior Gamarra y Pedro Zarza.

Tras la finalización del encuentro, el capitán del equipo, Matías Satas, tomó la palabra para evaluar el desempeño y expresó: "Todo por esta camiseta y como dije esto recién empieza y tenemos grandes chances de sumar". A su vez, reconoció las dificultades lógicas del estreno: "Sí, obvio. Ya con el choque ya lo veníamos viendo, pero bueno, este el primer partido estamos encontrando y nada, hay que seguir sumarlo".

A la hora de explicar las razones de la derrota, el líder del plantel admitió desatenciones defensivas, aunque valoró el esfuerzo para recuperarse: "No, ellos hicieron un gran partido, pero nada, quedamos muy mal parados atrás, así que nada, seguir practicando, seguir mejorando, que en más de 48 horas, en dos días, ya tenemos revancha".

Consultado por el supuesto penal no sancionado en el epílogo del duelo, el futbolista evitó las excusas: "No, la verdad que no la pude ver, no estuve agarrando mucho el celu, pero eso no tiene nada que ver, se nos podría dar de otra manera, pero bueno, a seguir trabajando que esto recién empieza".

En el cierre de la charla, el juvenil respondió sobre el partido de despedida de Lionel Messi en Argentina y la chance de acompañar al ídolo en esa jornada tan especial. Satas no ocultó su tristeza por la noticia y sentenció: "No, y la verdad que no sabemos, esperemos estar, pero nada, saber que Leonel va a ser su último partido es algo muy triste, pero nada es su decisión. Es uno de los mejores deportistas del mundo y del fútbol ni hablemos. Así que nada, le deseamos siempre lo mejor".

La caída en el debut

El partido comenzó con un juego parejo de ambos equipos. A los 10 minutos, Franco Domínguez tuvo la primera llegada clara con un cabezazo desviado tras un centro de pelota parada; el equipo paraguayo respondió recién a los 20 con un remate de Junior Gamarra que pegó en el primer palo del arquero argentino.

La primera parte presentó un juego de ida y vuelta por parte de ambos seleccionados; hasta que, a los 41, apareció Franco Domínguez para abrir el marcador con una jugada en la que recibió de espaldas, giró en el área para acomodarse y castigar el primer palo del arquero paraguayo.

El seleccionado del país vecino encontró el empate a los 13 del complemento, tras una contra que dejó mal parado al equipo dirigido por Diego Placente, que culminó con un gran remate potente de Junior Gamarra al ángulo del primer palo.

Cuando se jugaban los 21 minutos del segundo tiempo en el estadio Marcelo Bielsa de Newell’s, se originó una nueva contra, la cual comandó el capitán de la selección "Albirroja", Eduardo Delmas, que supo escapar de dos jugadores para asistir con un pase entre líneas a Pedro Zarza, quien recortó hacia adentro para rematar cruzado abriendo el pie al palo izquierdo del arquero argentino, Demian Talavera, y conseguir el tanto de la victoria.

De esta manera, el conjunto de Placente comenzó con un duro golpe en los Juegos Sudamericanos 2026 que se disputan en Santa Fe; Paraguay toma la delantera en el Grupo B con tres puntos, a la espera del enfrentamiento entre los otros dos integrantes: Uruguay y Venezuela, a partir de las 15:00.

En la segunda fecha, Argentina deberá medirse contra Uruguay el sábado 19, desde las 15:00, donde tendrá la obligación de ganar para definir su clasificación en el último partido, que será el lunes 21 contra Venezuela en el mismo horario que el anterior.

Formaciones de Argentina vs Paraguay:

Argentina: Demian Talavera; Thiago Pérez, Fernando Closter, Matías Satas, Joaquín Salas; Facundo Carrizo, Javier Pascual; Ian Subiabre, Ramiro Tulián, Facundo Jainikoski; y Franco Domínguez. DT: Diego Placente.

Suplentes: Máximo Leguizamón, Leandro Olima, Felipe Esquivel, Santiago Espíndola, Uriel Ojeda, Nicolás Marcipar y Santiago Silveira.

Paraguay: Leonardo Sosa; Mateo Giménez, Mauro Coronel, Thiago Fernández, Marcelo Chaparro; Giovanni Gómez, Amón Cristaldo, Junior Gamarra, Eduardo Delmás; Pedro Zarza y Rodrigo Vera. DT: Antolín Alcaraz.

Suplentes: Jeremías Villanueva, José Buhring, César Miño, Kevin Amarilla, Joaquín Bogarin, Lucas Montiel y Milan Freyres.