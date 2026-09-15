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Juegos Suramericanos 2026: triunfo y emoción para Julieta Ruelli en su debut con Las Panteras

Por Redacción

La jugadora de Las Lobas, Julieta Ruelli, tuvo un debut inmejorable con el equipo nacional de vóley femenino. Tras obtener una victoria contundente en su primer partido, la deportista mens sana destacó el apoyo del público y analizó el rendimiento del plantel de cara a los próximos compromisos.

El éxito inicial no solo aportó confianza en el plano deportivo, sino que también dejó una marca emocional en la protagonista. Al ser consultada sobre sus sensaciones en la pista, la integrante de Las Lobas remarcó el inmenso valor de la localía. "La verdad que se siente muy lindo jugar en casa. El estadio lleno fue una locura. Creo que muy pocas veces viví algo así, por lo que pude disfrutar de tener a mi familia cerca y la primera victoria", expresó.

En relación al desarrollo del encuentro, que presentó un trámite favorable para el representativo albiceleste, la jugadora valoró la oportunidad general de sumar minutos. "Fue un primer partido para acomodarnos y afianzarnos como equipo. Casi todas pudimos tener tiempo en cancha, así que eso fue muy bueno como para arrancar", explicó la deportista.

Pese a la tranquilidad del debut, Ruelli advirtió sobre la exigencia del inminente duelo frente a Chile y la dificultad del resto del certamen. "Mañana hay que meterle con todo de vuelta porque queda una semana dura", sostuvo con la mirada fija en el futuro.

El aliento de la hinchada resultó un factor fundamental: "La verdad que es una locura. Por suerte tenía a mi familia cerca y también un montón de niños se acercaron, así que estoy muy contenta por todo".

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