Juegos Suramericanos 2026: Valentina Longo logró el bronce en patinaje artístico

La patinadora argentina Valentina Longo coronó una actuación inolvidable tras subir al podio y obtuvo la medalla de bronce en su primera participación dentro de un certamen de esta magnitud. La deportista valoró la experiencia competitiva ante el público local y puso la mirada en su próximo gran compromiso internacional.

Tras adjudicarse la medalla, la atleta compartió sus impresiones sobre la exigente prueba y la relevancia de competir ante la hinchada nacional. Longo remarcó la paridad y el nivel de los rivales, al tiempo que celebró la oportunidad de representar al país en un escenario colmado de seguidores.

“Era mi primer certamen de este nivel, así que estoy supercontenta. Haber podido competir ya es un lujo y más poder llegar a este tipo de torneos en tu país, con toda esta tribuna gigante alentando. Es hermoso”, expresó la patinadora al concluir su rutina.

Respecto al manejo de la tensión previa al momento de salir a la pista, la deportista reconoció que los momentos previos requirieron de un gran control emocional, aunque destacó el impacto positivo de la respuesta del público en las gradas. “Hay nervios y hay ansiedad, pero fue ahí cuando me dije 'lo voy a disfrutar'. La tribuna te motiva salto a salto para seguir intentando”, explicó.

Este logro en la competencia local funcionará como un impulso de cara a los desafíos futuros del calendario deportivo. Sin margen para el descanso, la representante nacional ya tiene definido su siguiente objetivo. “Ahora nos queda el Mundial los primeros días de octubre, así que toca prepararse para eso”, concluyó la atleta.