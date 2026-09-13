Juegos Suramericanos: la platense Brenda Churin y Belén Enriquez debutaron con un triunfo en Beach vóley

La dupla argentina de Beach voley conformada por la platense Brenda Churin y Belén Enriquez debutó con una victoria en los Juegos Suramericanos. Las deportistas superaron al equipo de Colombia tras una remontada con parciales de 18/21, 21/11 y 15/11. El primer encuentro del certamen presentó un desafío complejo para el representativo nacional.

Tras el éxito, las jugadoras analizaron el desarrollo del juego. Churin destacó la dificultad inicial y la necesidad de adaptación a la nueva pista. Además, reconoció: "Hay bastante arena para una cancha que está armada, también hay que que acondicionarse en eso y entre nosotras, que somos una dupla recién consolidada que iba a ir partido a partido conociéndose, así que contenta con el primer triunfo y ahora Venezuela".

Sobre las acciones del partido, Enriquez reconoció los obstáculos del arranque. La compañera de dupla admitió los problemas iniciales, pero valoró la reacción colectiva para revertir el marcador adverso. "Nos costó al principio por la falta de conocimiento mutuo y de competencia previa, pero nos pudimos acomodar para obtener un buen resultado".

De cara al futuro, la dupla bonaerense fijó su mirada en el próximo desafío ante Venezuela: "Tenemos el partido contra Venezuela, que viene también de ganarle a Colombia, así que es un rival fuerte. Son chicas que vienen compitiendo un montón, vamos a tener que preparar un poco mejor el partido estadísticamente, tácticamente y ojalá que también se nos dé".