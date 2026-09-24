“Jugadores...” La gente demotró su impaciencia con los pibes argentinos

La Selección argentina Sub 19 vivió un momento curioso durante la disputa de la semifinal de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, ante Perú, al recibir insultos por parte de los simpatizantes.

El cántico que llegó desde las tribunas cuestionó el rendimiento del conjunto nacional ante un rival que consideraba de mucha menor valía.

Pero antes de festejar el gol de Espíndola, los hinchas desde las tribunas bajó el típico canto, con insulto incluido, para un equipo que no podía doblegar a su rival.

Cuando el reloj marcaba los 35 minutos del segundo tiempo, los pibes de Argentina no podían salir del 0 a 0 contra el combinado peruano. Un rival que había ganado su grupo y presentó batalla ante los locales. Esto no importó y la televisación del encuentro captó con su sonido de ambiente un momento, por lo menos, repudiable cuando se escuchó el característico canto de cancha donde los hinchas piden más actitud a sus jugadores y denigran al rival de turno.

“Jugadores, la c... de su madre, a ver si ponen huevo, que no juegan con nadie”, bajó desde las tribunas del Coloso Marcelo Bielsa mientras el partido estaba igualado en cero.

Mientras tanto en la trasmisión de TyC Sports el relator, al notar los agravios, dejó silencios para exponer una situación que poco se entiende frente a un partido de juveniles.

La Selección volvió a definir un partido sobre la hora y, luego de haber logrado igualar ante Venezuela en el último minuto para superar la fase de grupos, su clasificación a la final llegó con reprobación por parte del público.

Curiosamente, el representativo argentino pudo empezar a generar situaciones de gol luego de los cánticos de reproche y, cuando iban 44 minutos de la segunda parte, un derechazo bajo desde afuera del área del mediocampista de River Santiago Espíndola sentenció la fase y decretó el triunfo del equipo nacional sobre los peruanos. Inmediatamente, los ánimos se calmaron.