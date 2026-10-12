Jugando en Inglaterra, el platense Carlos Alcaráz será papá por primera vez y mostró tierno regalo de Gimnasia

Carlos Alcaraz atraviesa un momento especial fuera de las canchas: será papá por primera vez junto a su pareja, Micaela Giacobbe, y eligió una manera muy particular de compartir la noticia con sus seguidores. El futbolista nacido en La Plata publicó una imagen con una pequeña camiseta de Gimnasia, en una muestra de que su amor por el club también formará parte de la vida de su futuro hijo.

La camisetita tiene el número 22 y la inscripción “Papá”. Con ese gesto, el exjugador de Racing dejó en claro que la pasión por el Lobo es algo que quiere transmitir a la próxima generación de su familia.

Alcaraz, que juega actualmente en el Everton de Inglaterra, es reconocido por su fanatismo por Gimnasia. A pesar de su carrera en el fútbol europeo, nunca ocultó su vínculo con el club platense y en distintas oportunidades se mostró alentando al equipo en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

Sobre seis fechas de esta temporada y dos de copa, jugó puñado de minutos en cinco partidos (un gol). Espera recuperar confianza.