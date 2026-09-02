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PALABRAS DEL MATADOR

Kempes: “Gracias, de un campeón del mundo a otro”

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Por Redacción

Mario Alberto Kempes, campeón del mundo en el Mundial Argentina 1978 y uno de los máximos goleadores en la historia de la Selección Argentina, también se sumó a los saludos y palabras de agradecimiento tras el anunció de Lionel Messi sobre su retiro del conjunto albiceleste.

Quien también supo portar el número 10, expresó: “Leo, hoy es un día muy difícil para todos los argentinos. Vos llevaste la camiseta argentina como nadie. 207 partidos, 125 goles. El goleador histórico de la Selección, el jugador con más presencias en nuestra historia. Y lo que hiciste en este Mundial a los 39 años, llevándonos otra vez a una final, eso también fue una grandeza”. Y luego, agregó: “Gracias por darlo todo. Por el 2022 en Qatar, por cada gota de sudor que dejaste por estar camiseta. Como dijiste vos, se van cerrando etapas y esta va a quedar como la más grande que vio el fútbol argentino. Gracias Leo, de un campeón del mundo a otro. La Selección y toda la Argentina te van a estar eternamente agradecidos”.

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