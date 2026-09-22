Kitesurf: un deporte entre las olas y el viento

Si “el viento sopla fuerte sobre la playa”, como dice la canción que interpreta Pablito Ruiz, es entonces un día perfecto para practicar kitesurf. Esta es una actividad acuática que genera adrenalina y paz al mismo tiempo fue impulsada en 1977 por un holandés llamado Gijsbertus Adrianus Panhuise. Sin embargo, la invención de este sistema data de mucho tiempo antes. Allá por el siglo XIX un británico de apellido Pocock mostró al mundo el primer intento de lo que más adelante sería lo que hoy se conoce por este deporte.

El kitesurf tiene carácter extremo y para practicarlo se necesitan los elementos adecuados, los principales son una tabla y el famoso kite, barrilete o cometa de tracción similar a un paracaídas. Con estos artículos y un poco de viento, junto a un arnés que une la tabla con el cuerpo y la barra para sujetar el kite, ya es posible navegar o realizar maniobras en el agua.

Además del nombre por el cual se lo conoce, también se popularizó como kiteboarding o flysurfing. Año a año se ha vuelto más popular en la costa argentina y en los clubes deportivos que poseen algún lugar para practicarlo en su cercanía, puesto que ambos lugares apuestan a las escuelas.

Este tipo de deportes nació como una adaptación a otras actividades previamente surgidas como el windsurf, el parapente, el wakeboard, el surf, el snowboard, entre otras, ya que son modalidades similares y el objetivo es parecido aunque en diferentes superficies o con diferentes equipos.

El próximo 19 de noviembre se realizará un cruce desde Punta Lara a Colonia, en Kitesurf

Según explica la Asociación Argentina de Kite en su sitio web, “el kite no distingue género y prácticamente no tiene restricciones de edad, ya que por ejemplo en Argentina hay kiters de ambos sexos y desde los 9 años hasta pasados los 70 años de edad”.

Como se mencionó anteriormente, la tabla, el kite, la barra y el arnés son esenciales puesto que sin ellos no es posible avanzar en la marea. Sin embargo, hay otros elementos que son necesarios y que todo kiter, persona que se desenvuelve en la actividad, debe tener consigo al emprender la aventura.

Rubén Alfredo Urrutipi es odontólogo y un apasionado del kitesurf y desde hace mucho que lo practica en las costas del Río de La Plata y recientemente viene de realizar una experiencia en Brasil. El Parador ocho de Ensenada o en la Isla Paulino son lugares ideales para la práctica de esta especialidad acuática donde además de especialistas de la Región también vienen de otros lugares porque es una zona ideal para desarrollar la especialidad.

Urrutipi también expresó la ventajas para la salud que cuenta el kitesurf y quiere impulsar la enseñanza de dicho deporte bajo para reunirse en una agrupación que se llamará “Viento de Libertad”; mientras que Franco Grignano quiere impulsar lo suyo a través del Kayak.