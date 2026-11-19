Con el compromiso ante Gimnasia a la vista, el entrenador de Newell´s Frank Kudelka tiene varias cuestiones por resolver antes de definir la formación titular que se presentará el próximo lunes en el Bosque.

El cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de los futbolistas que arrastran distintas lesiones y que aún no tienen asegurada su presencia en La Plata.

En la enfermería rojinegra permanecen los defensores Bruno Cabrera y Franco Escobar, ambos afectados por desgarros, y el mediocampista Rodrigo Herrera, quien sufrió un traumatismo severo en el pie derecho. La recuperación de los tres será determinante para conocer las alternativas disponibles.

Por otro lado, el cuerpo técnico recibió novedades alentadoras: tanto Matías Cóccaro como Lautaro Gianetti ya se entrenan a la par de sus compañeros y aparecen como opciones para integrar el equipo titular.

De esta manera, una probable formación de Newell’s sería con: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Gianetti, Lucas Carrizo y Jerónimo Russo o Franco Escobar; Luca Regiardo y Lucas Gómez o Rodrigo Herrera; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Esteban Solari; Matías Cóccaro.

Hoy, los jugadores de la Lepra volverán a entrenar en horas de la mañana, en la que Frank Kudelka podría ordenar una práctica de fútbol para ir ajustando detalles tácticos y comenzara a definir el equipo que vendrá al Bosque.

El enfrentamiento frente a Gimnasia, por los octavos de final del Clausura 2026, también tendrá un condimento especial para el conjunto del Parque Independencia, de acuerdo a lo que marcan les estadísticas: será la primera vez que dispute los playoffs desde que este formato se implementó a las competencias oficiales de la Liga Profesional.

En este caso, la Lepra rosarina buscará aprovechar esta oportunidad que se le presenta para seguir en carrera, superar las instancias de octavos de final del Clausura y meterse entre los ocho mejores del certamen.