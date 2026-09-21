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ALDOSIVI-ATL. TUCUMÁN Y BARRACAS CENTRAL-INDEPENDIENTE RIVADAVIA

La 10ma. fecha se completará con dos partidos de diferente gramaje

X (@clubaldosivi)

Por Redacción

Barracas Central e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán hoy a las 19 por la fecha 10 de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El partido se disputará en el Estadio Claudio Chiqui Tapia y contará con el arbitraje de Nicolás Lamolina.

Ambos equipos necesitan los tres puntos para diferentes objetivos. Los locales quieren sumar para meterse otra vez en zona cercana a las copas internacionales mientras que los mendocinos buscan seguir en lo más alto de la tabla Anual luego de perder otros objetivos como la Copa Libertadores y la Copa Argentina. Por primera vez empiezan a existir ruidos externos al entrenador Alfredo Berti.

En tanto que la fecha tendrá antes un partido con dos equipos con presentes muy opuestos. Aldosivi está desesperado para escapar de los últimos puestos de la tabla de posiciones en la tabla Anual o la de los Promedios. Cambió de técnico y si bien consiguió su primer triunfo en el año, no consigue descontarle puntos a Deportivo Riestra, otro de los equipos que parece ser quien pelee abajo. Del otro lado está Atlético Tucumán que viene de clasificarse a la semifinal de la Copa Argentina y podría estar a un partido de jugar la próxima Copa Libertadores.

¿Cómo es eso? El Decano espera por el fanador de Estudiantes-Platense para saber su último obstáculo hacia la final. Y en el caso de el finalista tenga que enfrentar a Boca (marcha del otro lado de lallave) podría clasificarse directamente si el Xeneize es campeón de la Copa Sudamericana: se abriría otr cupo.

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