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Clima caliente en las dos veredas de avellaneda

La Academia y el Rojo listos para el clásico

Por Redacción

Se viene un partido especial. Si Avellaneda se pone en juego cada vez que se cruzan Racing e Independiente, el partido del domingo en el Cilindro se da el en particular contexto de dos clubes en crisis, donde los deportivo y lo institucional van de la mano.

En Racing, el técnico interino Sebastián Romero dispuso solo una variante en relación al equpo que perdió como local frente a Belgrano por 2-0. Matías Zaracho en lugar de Ulises Ortegoza es la única variante de Chirola, más allá de que Tomás Conechny bajó a la línea de mediocampistas para pasar de jugar con un 4-3-3 a un 4-4-2. en un momento del entrenamiento.

De esa manera, Racing jugaría el clásico con Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Leonel Pérez, Gastón Lodico; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Lautaro Díaz.

Independiente, por su parte, está en zona de playoffs pero en un año electoral, con la novedad de que Daniel Bertoni bajó su candidatura y se sumará al espacio liderado por Luciano Nakis.

En el Rojo, Jadson Viera duda entre Matías Abaldo, Luciano Cabral y el marplatense Josías Palais para completar el ataque. Los otros diez titulares están: Rodrigo Rey; Santiago Arías, Sebastián Váldez, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel y Chimy Ávila.

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