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La AFA le dio cinco días a Verón y Estudiantes para que haga su descargo tras el escándalo en la Supercopa Internacional

Por Redacción

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer las medidas tomadas tras los altercados registrados al finalizar la Supercopa Internacional disputada entre Estudiantes y Rosario Central el pasado 26 de septiembre.

El fallo expedido en el Boletín N° 6958, bajo el expediente 99991, convocó al presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón, al secretario deportivo Marcos Angeleri y al vicepresidente Pascual Caiella para que realicen sus descargos por su accionar durante el encuentro.

Según consta en el punto 1° de la resolución, el órgano disciplinario tuvo por presentado el primer descargo de Estudiantes. Sin embargo, otorgó un plazo de cinco días hábiles a la institución para que amplíe su postura y precise responsabilidades sobre las conductas imputadas a Verón, Angeleri y Caiella, con base en los informes presentados por la terna arbitral que lideró Darío Herrera.

Por su parte, el punto 2 del fallo dio por recibido el descargo presentado por las autoridades de Rosario Central. Para esclarecer el detalle de las agresiones y disturbios ocurridos tras el final en Santiago del Estero, el punto 3 del dictamen solicita a la Gerencia de los Órganos Jurisdiccionales que requiera formalmente a la empresa Torneos (productora de la televisación y de las imágenes del VAR) el material fílmico completo

La AFA puso énfasis en solicitar los registros audiovisuales de los hechos producidos al finalizar el encuentro, momento en el que se generaron los mayores roces entre los protagonistas.

En el plano futbolístico, el boletín oficial determinó suspensiones de carácter provisorio para dos de los implicados en los incidentes de la final. Tanto el arquero del Pincha, Fabricio Iacovich, como el defensor Agustín Sández fueron suspendidos por un partido.

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