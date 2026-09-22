La AFA confirmó los cambios para la definición del Clausura y anunció un nuevo título para el 2027

La cúpula directiva del fútbol nacional delineó el futuro inmediato de las competencias locales. Durante un cónclave celebrado este martes en el predio Lionel Messi de Ezeiza, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional dio luz verde a la conformación de la Recopa de Campeones. Este novedoso certamen oficial integrará el calendario a partir de 2027 bajo un formato triangular. Su estructura cruzará a los equipos vencedores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. Con esta incorporación, la estructura deportiva repartirá un total de ocho galardones en dicha temporada. A los torneos Apertura y Clausura se les sumarán la Copa Argentina, la Tabla Anual, la Supercopa Argentina, el Trofeo de Campeones, la Supercopa Internacional y la flamante copa anunciada.

Las modificaciones reglamentarias también impactarán de lleno en el actual semestre. Los dirigentes estipularon que las semifinales y la gran final del Torneo Clausura 2026 tendrán como escenario sedes neutrales, una diferencia sustancial respecto al Apertura, donde solo el duelo decisivo entre Belgrano y River se disputó bajo esa condición en territorio cordobés. Hasta la instancia de cuartos de final, la localía pertenecerá a los clubes con mejor desempeño en la fase regular. La meta central de esta variante es garantizar el acceso de ambas hinchadas, federalizar las etapas definitivas y brindar alternativas superadoras para la organización de los espectáculos. Además, prosperó la iniciativa para sostener el tiempo suplementario desde los octavos de final, con la premisa de forzar un resultado en el campo de juego antes de recurrir a los penales.

El encuentro dirigencial sirvió para evaluar otras cuestiones operativas. Las autoridades analizaron un proyecto de centralización logística para los clubes y revisaron los lineamientos del programa Club Fútbol Argentino. Al mismo tiempo, debatieron sobre una eventual sincronización del cierre del mercado de pases con los tiempos previstos en otras ligas bajo la órbita de la Conmebol, para evitar desventajas competitivas ante la emigración de futbolistas al exterior. En cuanto a la programación inmediata del Clausura, los directivos diagraman la undécima jornada y las sucesivas con un ojo puesto en la doble fecha FIFA del 3 de octubre, los choques de copas internacionales y el plano doméstico. Un factor exógeno que condicionará el calendario de las fechas 14, 15 y 16 será la visita del papa León XIV, un evento extraordinario que requerirá esquemas de seguridad especiales.

Con el almanaque de 2027 ya estructurado, las miradas a mediano plazo se posaron sobre River Plate. El vicepresidente segundo del club de Núñez, Ignacio Villarroel, anticipó la entrega de un documento con propuestas de reformas para su posterior debate de cara a la temporada 2028. Mientras tanto, las fechas culminantes del presente año ya tienen su espacio reservado por parte de la Asociación del Fútbol Argentino. La Supercopa Internacional entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central se disputará este sábado 26 de septiembre, en tanto que el miércoles 4 de noviembre se definirá el título de la Copa Argentina. Una semana después, el 11 de noviembre, Estudiantes e Independiente Rivadavia de Mendoza chocarán por la Supercopa Argentina. Finalmente, el Torneo Clausura consagrará a su ganador el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata, y el Trofeo de Campeones cerrará la actividad oficial el 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes frente a Belgrano.