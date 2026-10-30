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La AFA le aplicó una multa de $50 millones a Estudiantes y sancionó con dos fechas a Medina

La pena llegaría luego de la presencia del presidente del Pincha en UNO a pesar de una suspensión vigente

Por Redacción

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino castigó a Estudiantes con una sanción económica de 50 millones de pesos. Si bien en la resolución del Tribunal no se especifica el motivo de la sanción, distintas fuentes aseguraban que la medida obedecería a la presencia del presidente Juan Sebastián Verón en las cercanías del banco de suplentes durante el compromiso frente a San Lorenzo.

Además, el mandamás Pincha acumula una inhabilitación de tres meses por sus exabruptos en el marco de la Supercopa Internacional contra Rosario Central.

En aquel encuentro disputado el pasado 18 de octubre, el árbitro Sebastián Martínez detuvo las acciones tras recibir un aviso por el intercomunicador sobre la ubicación de la "Brujita" en la zona de acceso al campo.

Tras el pedido de retirada, el cual contó con la intermediación de Marcos Rojo, el directivo retrocedió hacia los vestuarios para permitir la reanudación del juego. El boletín oficial justificó la multa bajo el artículo 12 del Código Disciplinario. Resulta pertinente recordar que ningún titular de una institución deportiva posee autorización para ubicarse en el sector delimitado para los cuerpos técnicos.

Por otra parte, el ente punitivo aplicó un duro revés para el entrenador Alexander Medina. El "Cacique" recibió dos jornadas de suspensión a causa de su expulsión ante Unión en Santa Fe, originada por sus reclamos ante una aparente falta sobre Adolfo Gaich en la jugada previa al tanto local. Al tratarse de una pena no redimible con dinero, el técnico uruguayo se perderá los últimos dos compromisos del Pincha en el Torneo Clausura.

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