Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Deportes

La AFA postergó la decisión sobre el partido entre Boca y Vélez por la Copa Argentina

Por Redacción

A 15 días del partido polémico por Copa Argentina, el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA por lo sucedido en el encuentro entre Boca y Vélez deberá esperar cinco días más por lo que la decisión final recién se conocerá el martes 22 de septiembre.

El Tribunal resolvió esperar el descargo del Xeneize antes de expedirse y deberá hacerlo indefectiblemente a partir del lunes venidero ya que el domingo 27, en principio, Boca enfrentará a Racing en Rosario por los cuartos de final de la competencia.

Si prospera el pedido de Vélez para que le den ganado el partido por inclusión indebida de los extranjeros, será rival de la Academia el equipo de Liniers. Boca acepta el error administrativo pero fundamentará que no hubo intención de sacar ventaja deportiva ya que ese sexto extranjero (el paraguayo Angel Romero) no participó del encuentro.

Sin embargo, para el club de Liniers el jugador intervino en el mismo al haber firmado planilla por lo que corresponde que se le conceda la clasificación.

En un antecedente reciente con características en común pero no idénticas, en el que Belgrano realizó seis cambios ante Lanús en un duelo de fútbol femenino, la decisión fue no atender al reclamo del Granate sobre una supuesta alineación indebida. La AFA solo castigó al Pirata por una infracción reglamentaria y mantuvo el 3-1 de las cordobesas inalterable.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?