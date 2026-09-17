La AFA postergó la decisión sobre el partido entre Boca y Vélez por la Copa Argentina

A 15 días del partido polémico por Copa Argentina, el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA por lo sucedido en el encuentro entre Boca y Vélez deberá esperar cinco días más por lo que la decisión final recién se conocerá el martes 22 de septiembre.

El Tribunal resolvió esperar el descargo del Xeneize antes de expedirse y deberá hacerlo indefectiblemente a partir del lunes venidero ya que el domingo 27, en principio, Boca enfrentará a Racing en Rosario por los cuartos de final de la competencia.

Si prospera el pedido de Vélez para que le den ganado el partido por inclusión indebida de los extranjeros, será rival de la Academia el equipo de Liniers. Boca acepta el error administrativo pero fundamentará que no hubo intención de sacar ventaja deportiva ya que ese sexto extranjero (el paraguayo Angel Romero) no participó del encuentro.

Sin embargo, para el club de Liniers el jugador intervino en el mismo al haber firmado planilla por lo que corresponde que se le conceda la clasificación.

En un antecedente reciente con características en común pero no idénticas, en el que Belgrano realizó seis cambios ante Lanús en un duelo de fútbol femenino, la decisión fue no atender al reclamo del Granate sobre una supuesta alineación indebida. La AFA solo castigó al Pirata por una infracción reglamentaria y mantuvo el 3-1 de las cordobesas inalterable.