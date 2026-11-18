Lionel Scaloni se mostró muy contento luego de la goleada de Argentina y remarcó que deben trabajar mucho para volver a enamorar a la gente. Pero dijo que están por el buen camino.

“Nico (Paz) ha hecho un partido muy bueno, igual que el otro día; y todavía puede dar más. Es un futbolista verdadero, que choca cuando tiene que chocar y juega cuando tiene que jugar. Lo cuidaremos, es joven todavía”, declaró de la figura y que va camino a ser el reemplazo de Lionel Messi .

“La baja de Walter Samuel, más allá del punto de vista técnico, es importante porque ha sido gran parte en la ayuda de todo lo que se ganó. Fue parte del núcleo de nuestro cuerpo técnico durante este tiempo. No vamos a buscar un reemplazante para él”, destacó.

De los jugadores el que habló en campo fue Emiliano “Dibu” Martínez, que estaba contento por el nivel del equipo y porque alcanzó las 47 vallas sin recibir goles, igualando a Chiquito Romero, pero en menos partidos y con una atajada fenomenal .

Para comenzar, el actual arquero de Chelsea, manifestó: “Me encontré bien, realmente sabía que era importante volver a ganar después de este proceso sin Leo (Messi). No fue el partido que deseábamos contra Uruguay, sabíamos que dar un pasito más, hoy los chicos hicieron un gran partido, la gente nos trató muy bien. Queremos volver a empezar a enamorar a esta gente, obviamente sin Leo va a ser difícil, pero la verdad estoy muy contento y las ganas de seguir siempre están, porque la verdad los chicos aman y viven el estar acá con nosotros y de a poquito se van a ir adaptando”.

Para cerrar, se refirió a su situación tras la lesión en su mandíbula y expresó: “Siempre trato de dar lo mejor, me pasó un montón con el Mundial con el dedo, con las cosas que tuve personales, ahora me rompo la mandíbula y me daban dos meses, yo siempre trato de esforzarme, era un riesgo jugar sin máscara hoy, pero sentía que no podía jugar al 100% con la máscara y mis compañeros me merecen al 100%%”, culminó el campeón mundial en Qatar.