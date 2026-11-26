La Conmebol Libertadores presentó el tercer capítulo de su serie promocional realizada con inteligencia artificial, titulado “¡La batalla final!”, con Estudiantes y Palmeiras como protagonistas. El video recrea un enfrentamiento épico entre ambos equipos en la previa de la definición que se disputará en Montevideo.

La producción muestra dos galeones que representan a cada club atravesando una fuerte tormenta en su camino hacia el Estadio Centenario. En la historia también aparece la figura de Carlos Bilardo, en una referencia a la historia y la identidad del Pincha.

El material forma parte de la campaña que acompaña la previa de la final y recupera el cruce entre argentinos y brasileños, que volverán a encontrarse por el título continental después de 58 años. El León buscará sumar una nueva estrella en una definición que ya empieza a jugarse también fuera de la cancha.