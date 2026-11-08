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EL ESTADIO ALBERTO J. ARMANDO Y SUS ALREDEDORES VOLVIERON A VESTIRSE DE FIESTA PARA VIBRAR CON EL TÍTULO DEL CONJUNTO AZUL Y ORO

La Bombonera latió: el hincha festejó una nueva estrella

Desde temprano, los fanáticos de Boca asistieron al estadio xeneize para acompañar al equipo de Arruabarrena en el fin de su camino hacia la coronación como el mejor equipo de la temporada en el fútbol argentino
Una impresionante vista aérea de La Bombonera, a pleno color en el momento en que el equipo del vasco Arruabarrena ingresó al campo de juego. toda una fiesta / @boca
La movida de hinchas comenzó bien temprano, en las afueras del estadio
Hubo mucho color en la previa
El espectáculo arrancó afuera
La tribuna que da a espaldas a casa amarilla, ocupada por la “12”, que alentó toda la tarde / @boca
La gente de boca vivió la previa del encuentro con toda la pasión / X
El delirio de los hinchas de boca por la flamante coronación / AP

Por Redacción

La Bombonera y sus alrededores volvió a vibrar al ritmo del Xeneize como en cada uno de los encuentros que el conjunto azul y oro juega como local, pero en este caso tuvo un sabor especial por estar en juego una nueva estrella para el equipo de Rodolfo Arruabarrena. Desde muy temprano, la zona del barrio de Caminito y las adyacencias del estadio se plagaron de hinchas vestidos con los colores de la escuadra de la Ribera, que como en cada una de sus presentaciones fue acompañada por una verdadera multitud.

Pese a la gran cantidad de hinchas, los accesos al estadio Alberto J. Armando, no presentaron mayores inconvenientes y todo se desarrolló en total normalidad para un choque en donde todos quisieron decir presente para ver la coronación de un equipo que desde la llegada de Arruabarrena dio muestras de una notable mejora, prueba de ello es el hecho de que es el único equipo del fútbol argentino en mantener vivo y con chances en todos los frentes competitivos.

Desde el comienzo, dentro del hogar de Boca, los hinchas se hicieron sentir y una vez que los once titulares saltaron a la cancha, desplegaron varias banderas en la popular donde suele ubicarse el grueso de la parcialidad azul y oro.

Durante el desarrollo del encuentro, empujaron al equipo, que terminó devolviendo ese amor y esfuerzo con un resultado que hizo que los fanáticos xeneizes terminen la tarde festejando por la obtención de un nuevo título en el fútbol argentino y con ilusión de ir por más en el cierre del año 2026.

La Bombonera volvió a vestirse de gala para ser el escenario de la coronación xeneize

Así vivió la Bombonera y el hincha xeneize una jornada que acompañó en todo aspecto y que culminó de la mejor manera, volviendo a levantar un trofeo tras tres años ante su gente, que lo disfrutó y festejó durante varios minutos luego del pitazo final de Sebastián Zunino y la entrega de la copa de campeón de liga, por ser el equipo que más sumó en la actual temporada.

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