La Bombonera lució al 50% de su capacidad

Si hubiera que graficar el efecto post Messi en la Selección Nacional, la foto es una Bombonera a medio llenar en el primer partido de una nueva etapa. El estadio de Boca, con una capacidad menor al Monumental, apenas estuvo al 50% , con tribunas cerrdaas al público y claros notorios en todo el estadio. El contraste con la despedida del 10 fue evidente.

La Bombonera tuvo algunas de sus tribunas cerradas y estuvo a la mitad de su capacidad, aunque minutos antes del inicio del partido, se abrieron los accesos a la Norte Baja y comenzó a ingresar más gente al estadio. La tercera bandeja, salvo el sector destinado a los uruguayos, estuvo cerrado al público.

Unas 25.000 personas estuvieron presentes en el primer partido del nuevo ciclo de Lionel Scaloni, que confirmó su continuidad hasta la próxima Copa del Mundo. Uno de los temas a tener en cuenta (luego de los reclamos en la despedida de Messi) es el valor de las entradas, ya que las generales costaron 95.000 pesos. Las plateas iban desde los $140.000 hasta $220.00, mientras que las preferenciales costaban $290.000.

Otra complicación para los hinchas es que las entradas solo se podían conseguir en formato físico, con retiro en las boleterías de estadio de Huracán).

El amistoso no tuvo clima de clásico ya desde la previa, entre el poco público y un escaso entusiasmo. Había un antecedente que tampoco ayudaba: con Burkina Faso, sin Messi, el Monumental no se había llenado. De todos modos, el impacto visual en la Bombonera ayer fue mucho mayor.

El calor a la noche en la Bombonera lo aportó el hit que se revitalizó tras el Mundial de estados Unidos, “El que no salta es un inglés”. A su vez, Lionel Scaloni recibió una ovación de la mano del anuncio de su continuidad. El Himno fue otro momento alto de la noche, especialmente con el color que le aportó el telón gigante con las imágenes de Diego Maradona y Lionel Messi.

E otro partido que tendrá la Selección en este fecha FIFA será el martes próximo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba frente a Costa Rica, que anoche enfrentó al Ecuador de Marcelo Gallardo y no asoma como un rival de fuste en el cierre de un año muy intenso e inolvidable tras la Copa del Mundo y la despedida de Leo.