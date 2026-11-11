La Bombonera y la Selección

La Selección se enfrentará pasado mañana a de Uruguay, en una nueva edición del Clásico del Río de la Plata, en La Bombonera. La última vez que enfrentó a la Celeste allí las cosas no terminaron muy bien para los dirigidos por Lionel Scaloni.

Dicho enfrentamiento se dio el 16 de noviembre del 2023, por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

La Selección llegaba con la confianza en alza, ya que venía de consagrarse campeona en la Copa América 2021, además de la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. Como si esto fuera poco, había ganado todos los partidos disputados en lo que iba del 2023.

Sin embargo, Uruguay, que en aquel entonces tenía como director técnico al argentino Marcelo Bielsa, dio una cátedra de fútbol desde el inicio para amargar la fiesta en La Bombonera.

Los Charrúas se pusieron en ventaja a los 40 minutos del primer tiempo, cuando Nahuel Molina perdió la pelota con Matías Viña, quien mandó un picante centro bajo que el defensor Ronald Araújo conectó con un potente remate cruzado que resultó inatajable para el arquero Emiliano “Dibu” Martínez.

A partir de allí, Uruguay pudo controlar el partido sin mayores inconvenientes ante una Selección argentina que no encontraba la manera de generar profundidad para soñar con el empate.

Así fue como, a falta de menos de cuatro minutos para el final del encuentro, Uruguay liquidó el asunto gracias al delantero Darwin Núñez, quien finalizó una gran contra con un remate que pasó entre las piernas del Dibu Martínez.