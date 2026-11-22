Boca volvió a hacer historia. Después de 18 años se dio el gusto de codearse nuevamente con la épica continental, al meterse en el bolsillo la Copa Sudamericana 2026. La que no conseguía desde aquel 2008 cuando se quedó con la Recopa Sudamericana.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que vuelve a los primeros planos a nivel continental, tuvo que superar cuatro eliminatorias para llegar a la definición con Atlético Mineiro, entre ellas una definición por penales, una dura serie ante San Pablo y una remontada épica frente a Vasco da Gama en el Maracaná.

El camino de Boca en el plano internacional tuvo un comienzo diferente al esperado. Después de quedar eliminado de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el conjunto de la Ribera encontró una segunda oportunidad en la Sudamericana y logró sacarse de encima ese karma que lo venía atormentando desde comienzos de esta temporada.

Sin dudas que con esta coronación, Boca se pudo dar el gusto de cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales y volver a los primeros planos. La ciudad de Barranquilla quedará escrita en la historia de un club que tiene mística y que hizo reverdecer sus pergaminos, como sucedió en 2004 y 2005, cuando conquistó el bicampeonato Sudamericano.

la eliminación de la libertadores al consuelo

Antes de iniciar el largo recorrido en la Copa Sudamericana, Boca disputó la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo argentino integró el Grupo D junto a Universidad Católica, Cruzeiro y Barcelona de Ecuador.

El arranque fue altamente positivo, con dos victorias consecutivas, pero posteriormente el Xeneize perdió regularidad, cayó en la intrascendencia y no consiguió los resultados necesarios para avanzar a los octavos de final.

Boca terminó tercero en su zona, con siete puntos, producto de dos triunfos, un empate y tres derrotas. De esa manera, no pudo avanzar en la Libertadores y pasó a disputar los playoffs de la Copa Sudamericana.

O`HIGGINS, EL PRIMER OBSTÁCULO

El primer obstáculo que tuvo que superar Boca en la Sudamericana fue O’Higgins, de Chile, en una serie que terminó siendo mucho más complicada de lo esperado.

En el encuentro de ida, disputado en La Bombonera, el conjunto argentino se impuso por 1-0 gracias a un gol de Miguel Merentiel a los 44 minutos.

Sin embargo, en la revancha, el equipo chileno ganó por el mismo resultado con un tanto de Francisco González a los 26 minutos del complemento.

Con el marcador global igualado 1-1, la clasificación se definió desde los doce pasos.

Allí, Boca, como lo ha hecho en diversas oportunidades, se impuso por 4-3 y consiguió avanzar a la siguiente instancia. Leandro Paredes y la Bestia Merentiel estuvieron entre los futbolistas que convirtieron en la tanda.

NO DEJÓ DUDAS EN LOS OCTAVOS DE FINAL

En los octavos de final, Boca tuvo como rival a Deportivo Recoleta de Paraguay. La serie comenzó con un triunfo por 3-1 en La Bombonera, aunque el equipo visitante sorprendió al ponerse en ventaja con un gol de Pedro Ríos a los cinco minutos.

En el segundo tiempo, el Xeneize reaccionó rápidamente y dio vuelta el resultado. Santiago Ascacíbar, a los 4 del complemento, Milton Delgado, a los 7 y Leonel Flores, a los 17, marcaron los tantos de la victoria.

El conjunto paraguayo, además, terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Wilfrido Báez y Dairon Mosquera.

En la revancha, disputada en Paraguay, Boca volvió a demostrar su superioridad y ganó por 4-0.

De esta manera, cerró la eliminatoria con un contundente 7-1 en el resultado global y consiguió su lugar entre los ocho mejores del certamen.

De esta forma, Boca daría otro paso fundamental en la pelea por ocupar del primer lugar del podio. Se sacó de encima con cierta facilidad al cuadro paraguayo, para instalarse en la siguiente instancia, donde lo tendría nuevamente como el principal protagonista. Su historia y su mística se lo exigieron.

eliminó a san pablo y se metió entre los cuatro mejores

En los cuartos de final apareció uno de los rivales más importantes del recorrido: San Pablo.

El equipo brasileño llegaba a esta instancia como uno de los candidatos a pelear por el título, pero Boca consiguió imponerse en una serie muy peleada.

En el partido de ida, disputado en La Bombonera, el Xeneize ganó 1-0 con un tanto de Miguel Merentiel a los 6 del segundo tiempo. El delantero uruguayo volvió a ser determinante para darle una ventaja importante al equipo del Vasco Arruabarrena.

La revancha se jugó en el Morumbi y terminó 1-1. El uruguayo Leandro Lozano adelantó a Boca, mientras que Domingos Duarte marcó el empate para el conjunto paulista.

El resultado le permitió al equipo argentino cerrar la serie con un global de 2-1 y conseguir el boleto a las semifinales.

REMONTADA EN EL MARACANÁ

La semifinal frente a Vasco da Gama fue, posiblemente, el capítulo más dramático del recorrido de Boca en esta edición de la Copa Sudamericana 2026.

En el encuentro de ida, disputado en La Bombonera, el equipo brasileño se llevó una victoria por 1-0 gracias al gol de Adson, a los 25 minutos. Pese a quedarse con un futbolista menos por la expulsión de Andrés Gómez a los 19 minutos, Vasco consiguió sostener la ventaja y dejó al Xeneize obligado a buscar la clasificación en Brasil. Y así fue.

La revancha en el mítico Maracaná tuvo un desenlace muy diferente. Boca salió decidido a revertir la serie y consiguió ponerse 2-0 arriba con los goles de Lautaro Di Lollo, a los cuatro minutos, y Miguel Merentiel, a los 34.

En el complemento, José Luis Rodríguez descontó a los 21 minutos y volvió a poner en ventaja a Vasco en el resultado global.

Sin embargo, cuando la eliminatoria parecía encaminarse hacia un desenlace complicado, apareció Leandro Paredes a los 43 para marcar el 3-1 definitivo, con un remate desde afuera del área, para desatar toda la euforia de los jugadores y de los más de 20 mil hinchas que acompañaron al equipo del Vasco a Brasil.

Con la clasificación a la final asegurada, Boca se tiró a la conquista de un nuevo logro internacional sobre el Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez, y lo consiguió en una final apasionante, no apta para cardíacos.

Esta fue la tercera definición seguida entre argentinos y brasileños en el torneo, y la octava en la historia del mismo.

El campeón de la Copa Sudamericana obtendrá un cupo a la fase de grupos de la Libertadores del próximo año y disputará la Recopa Sudamericana ante el campeón de la edición actual de la Libertadores, que se definirá el 28 de noviembre entre Palmeiras y Estudiantes, en el estadio Centenario, de Montevideo.

Boca, al coronarse campeón por tercera vez en su historia, embolsó más de 13 millones de dólares, un premio por demás suculento si se tiene en cuenta la importancia de la competencia y por los valores que este año decidió entregar la Conmebol al equipo ganador.

“Queremos seguir haciendo historia. Nuestra propuesta es ir por todo. Y de a poco, vamos cumpliendo con los objetivos establecidos porque Boca lo necesita y por su historia te lo exige. Vamos por más y no nos detendremos”, expresó el Vasco Arruabarrena tras la victoria en Barranquilla.

El primer obstáculo fue O`Higgins, al que venciò por penales en los Playoffs

Sacó pecho en el Maracaná, le dio vuelta el resultado al Vasco Da Gama y llegó a la final