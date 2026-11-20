En la previa del partido de mañana entre Independiente y Argentinos Juniors, por los octavos de final del Torneo Clausura, Maximiliano Meza habló en conferencia de prensa y confesó que buscará cumplir un nuevo sueño con el equipo.

“En lo personal, tomo como principal objetivo volver a salir campeón. Es uno de los sueños que uno tiene por cumplir, que en la vuelta se me dé esto”, expresó el mediocampista, ex Gimnasia.

Meza también reconoció que el equipo tuvo como primera meta meterse entre los clasificados a los playoffs, aunque quedó cerca de conseguir el boleto a la Copa Sudamericana. “Estuvimos muy cerca de entrar a Sudamericana. En el último partido, el rival (Riestra) nos complicó bastante, pero logramos uno de los primeros objetivos, que era clasificar a los playoffs”, analizó.

Por su parte, se refirió al estado anímico del plantel de cara al duelo decisivo con el Bicho y destacó la concentración que mantuvieron durante las últimas semanas, pese al contexto que atraviesa el fútbol argentino. “El equipo está muy bien. Logramos el primer objetivo: clasificarnos a los playoffs. Hoy todos los clubes sufren problemas externos a lo futbolístico, así que quiero valorar al equipo, que estas dos semanas no perdió el foco y estuvo concentrado en este partido”.