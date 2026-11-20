En la cuenta regresiva hacia la gran final de la Copa Libertadores ante Palmeiras en Montevideo, la Conmebol lanzó una iniciativa destinada especialmente a los hinchas más jóvenes de Estudiantes. A través de una publicación en sus canales oficiales, los invitó a participar con sus propias creaciones artísticas para formar parte de la cobertura oficial del evento.

La entidad sudamericana acompañó el anuncio con la imagen de un escudo albirrojo trazado a mano con lápiz y crayones rojos sobre una hoja rayada, con las siglas “EDLP” en la parte superior.

La propuesta busca integrar a las familias y a los futuros hinchas en la previa del partido decisivo que se disputará el próximo sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo. Haciendo CLICK AQUI se puede acceder a la página donde se puede cargar la imagen.

Quienes deseen sumarse deberán compartir los dibujos de la camiseta o el emblema del club platense a través de las interacciones en las cuentas oficiales de la Copa Libertadores en redes sociales (como X e Instagram), donde la organización seleccionará distintos dibujos para difundirlos en sus plataformas.

De esta manera, mientras miles de simpatizantes Pinchas ultiman detalles para viajar a Uruguay y acompañar al equipo en busca de una nueva gloria continental, los hinchas más chicos también tienen su oportunidad para expresar su pasión a nivel internacional.