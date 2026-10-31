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Planificación para el 2027

La continuidad de Silva, otro objetivo del Lobo

Por Redacción

Se acerca el final del año y -mas allá de que la dirigencia no quiere desviar el foco de la competencia del equipo en el Clausura- hay que empezar a pensar en 2027, más con la chance concreta del regreso al futbol internacional.

En esa línea, Gimnasia tiene como prioridad la continuidad de Ignacio Miramón -su pase pertenece a Lille- y la compra del pase de Agustín Auzmendi. Además, se descuenta que Nacho Fernández seguirá en Gimnasia. Lo que trascendió en las últimas horas es que la dirigencia tiene tomada la decisión de que Pedro Silva Torrejón continúe en el club. El lateral ha logrado una continuidad envidiable, no falta casi nunca y ha aportado mucho en ataque, con un gol y varias asistencias, además de haber sido víctima de más de un penal.

Es por eso que, más allá de la posible vuelta de Milton Casco, la idea es que el cordobés de Laboulaye tenga una continuidad en el club. El lateral surgió en Boca y tuvo pasos por Uruguay y Grecia antes de su llegada al Lobo, a principios de 2025.

Otros contratos que finalizan a fin de año son los de Franco Torres, Bautista Barros Schelotto, Renzo Giampaoli, Gonzalo Errecalde, Augusto Max, Maximiliano Zalazar, Matías Melluso, Juan José Pérez y Fabricio Corbalán, quien desde principio de año no se entrena con el equipo del Pata Pereyra.

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