Mientras Gimnasia está enfocado en los Playoffs, y en la chance de llegar hasta el final de la competencia, la dirigencia tendrá que resolver de acá en adelante varios temas que tienen que ver con la continuidad de algunos jugadores, de los que no serán tenidos en cuenta para la próxima temporada y de la renovación de algunos contratos. Sin embargo, todavía no hay nada definido, porque la idea de los dirigentes es analizar todas estas cuestiones cerca de fin de año, como sucede cuando termine la temporada.

Por lo que se supo, hay varios futbolistas que seguramente no van a seguir en el club, como Augusto Max (está en el radar de San Martín de Tucumán), Renzo Giampaoli, Gonzalo Errecalde y Juan José Pérez.

Después, hay otros casos en los que el club deberá definir, como la continuidad de Matías Melluso y Maximiliano Zalazar.

Además, existen otros jugadores por los cuales, la dirigencia mens sana deberá gestionar la continuidad de Pedro Silva Torrejón y Franco Torres, dos elementos que le han dado buenos resultados al equipo que comanda Ariel Pereyra.

También en ese sentido, hay otros aspectos por resolver más complejos que los anteriores. Es decir, buscar la manera de hacer uso de la opción del delantero Agustín Auzmendi y del volante Ignacio Miramón, dos puntales de la columna vertebral del equipo mens sana. Y se da por descontado en que Nacho Fernández continuará ligado al club de sus amores.