La Copa América 2028 ya tiene sede confirmada: volverá a disputarse en Estados Unidos, que recibirá por tercera vez en su historia el torneo de selecciones más importante del continente. La CONMEBOL oficializó este martes la continuidad de su alianza estratégica con la CONCACAF y confirmó que la competencia se desarrollará entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028, con la participación de 16 equipos.

La principal novedad será la presencia de seis selecciones de la CONCACAF, que se sumarán a los diez representantes sudamericanos. De esta manera, se repetirá el formato utilizado en la edición de 2024, cuando Argentina se consagró campeona tras vencer a Colombia en la final disputada en Miami.

La clasificación de los equipos de Centroamérica y Norteamérica se definirá a través de la Copa Oro 2027, que se jugará entre el 17 de junio y el 11 de julio de ese año. Los seis mejores seleccionados de esa competencia obtendrán su lugar en la Copa América, por mérito deportivo.

El anuncio fue realizado hoy martes 24 conjuntamente por Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, y Víctor Montagliani, titular de la CONCACAF. Ambos dirigentes destacaron la continuidad del acuerdo entre las confederaciones, que busca generar nuevas oportunidades competitivas y fortalecer el desarrollo del fútbol en todo el continente.

Otra vez

Será la tercera vez que Estados Unidos organice la Copa América. La primera ocurrió en 2016, con motivo del centenario del certamen, cuando Chile derrotó a Argentina por penales en la final. Ocho años después, el país norteamericano volvió a recibir la competencia y la Selección argentina consiguió el bicampeonato continental al vencer 1-0 a Colombia con un gol de Lautaro Martínez en tiempo suplementario.

Ahora, el país volverá a ser escenario del torneo, en un contexto marcado por su reciente experiencia como anfitrión del Mundial 2026 y por la infraestructura deportiva disponible para organizar acontecimientos internacionales.

Por el momento, la CONMEBOL no comunicó cuáles serán las ciudades y los estadios elegidos. Tampoco se difundió el calendario completo de partidos ni la distribución de los grupos. Esos detalles serán anunciados próximamente.